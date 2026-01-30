16+
Муниципалитеты Власть и политика

Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в связи с ожиданием залповых снегопадов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова все службы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. По прогнозу ФГБУ "Приволжское УГМС" с 30 января по 3 февраля ожидаются залповые снегопады, метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров, порывы ветра до 20 м/с. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В ближайшие дни Самару ждут красивые снегопады, последствия которых мы готовы оперативно ликвидировать. Все ответственные за уборку и вывоз снега службы города уже на боевом посту — это более 600 единиц спецтехники и более 1000 рабочих. Задача отработать четко и слаженно, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта, безопасность на дорогах и тротуарах. Не менее тщательно в выходные важно подойти к уборке парков, скверов, набережной. Ресурсоснабжающие организации, включая службы электрохозяйства, прошу особенно пристально контролировать бесперебойную работу своих сетей", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. В январе дорожные службы Самары уже вывезли с улиц города более 180 тысяч тонн снежных масс. Автомобилистов просят внимательно относиться к знакам, запрещающим парковку. "Экипажи ГИБДД проводят регулярные рейды, в ходе которых автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, эвакуируют на штрафстоянки. Это также позволяет спецтехнике более качественно расчищать дорожное полотно по всей его ширине. Прошу всех автомобилистов внимательно следить за знаками, запрещающими парковку", — отметил Иван Носков.

Рекорд по количеству выпавших осадков был установлен в Москве: с начала января — 76,2 мм (147% месячной нормы), высота сугробов превысила 60 см. Нижнему Новгороду январь принес 105 мм осадков — их количество достигло рекордных 211% от месячной нормы, в Казани объявлен план "Буран" — только за сутки выпала треть месячной нормы осадков, и в ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение снегопада.

Напоминаем автовладельцам, что снегоуборочная техника, в числе которой автопоезда, работает на улицах города круглосуточно и парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и серьёзно затрудняет работу спецтехники. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, выезжая на личном транспорте.

