16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Муниципалитеты Власть и политика

Молодые предприятия Самары планируют участие в нацпроекте "Новые материалы и химия"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 марта первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова посетила производственную площадку ООО "Научно-производственное объединение "Индустрия-сервис". Компания специализируется на производстве эмульгаторов, а также занимается разработкой, производством и продажей химической продукции. В 2025 году была участником бизнес-миссии, организованной администрацией города Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Мы готовы оказывать поддержку перспективным молодым предприятиям, чьи разработки и продукция уже пользуются спросом в Самарской области. Сейчас компания активно налаживает деловые связи с другими регионами, а в перспективе готовится к участию в ключевых федеральных инициативах, включая нацпроект "Новые материалы и химия" и программы Минпромторга России. Наша ключевая задача — содействовать росту и развитию таких инициативных самарских компаний: помогать им участвовать в федеральных программах и предоставлять необходимые меры государственной поддержки", — отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Вместе с директором ООО НПО "Индустрия-сервис" Ержаном Умаровым Юлия Ашуркова осмотрела производственные мощности, ознакомилась с технологическими процессами изготовления эмульгаторов и бытовой химии, выпускаемых предприятием под брендом "INSER". Производство оснащено несколькими реакторами, гранулятором, измельчающим аппаратом — это позволяет изготавливать твердые продукты как в форме гранул, так и в виде порошка.

"Мы специализируемся на производстве эмульгаторов широкого назначения — это вещества для создания эмульсий на косметических, фармацевтических, текстильных, пищевых, машиностроительных предприятиях. Активно занимаемся импортозамещением косметического сырья, покинувшего российский рынок", — рассказал директор ООО НПО "Индустрия-сервис" Ержан Умаров.

Отметим, что ООО НПО "Индустрия-сервис" в конце 2025 года принимала участие в межрегиональной бизнес-миссии в Нижегородскую область, где заключила ряд соглашений. Например, в данный момент продукция компании проходит испытания для дзержинского производителя и поставщика косметических средств и бытовой химии ООО "Альтерхим-Про".

Напомним, нацпроект "Новые материалы и химия" направлен на развитие химической промышленности и создание инновационных материалов для ключевых сфер экономики, снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5