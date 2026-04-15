Условия для юных чемпионов: самарские депутаты оценили состояние спортивных школ Глава Самары Иван Носков проверил ход капремонта дороги на ул. Дачной Иван Носков: "Важно увеличивать объемы участия Самары в нацпроектах, в том числе по строительству новых соцобъектов и дорог" Иван Носков: "Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме" Иван Носков: "Школа - это второй дом, а чтобы в доме было хорошо, надо за ним ухаживать"

Условия для юных чемпионов: самарские депутаты оценили состояние спортивных школ

В спортшколах областной столицы растят победителей всероссийских и международных соревнований. Однако зачастую дети занимаются в помещениях, которым требуется ремонт. Чтобы узнать, какие именно потребности есть у спортивных школ, депутаты думы Самары посетили три профильных учреждения в разных районах города.

Члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, общественного совета и молодежного парламента при думе сначала посетили спортивную школу №4 "Аврора" в Советском районе. Это единственное в городе учреждение, где растят будущих тяжелоатлетов, хотя представлены и другие направления: лыжные гонки, спортивная борьба, тхэквондо, футбол, чир спорт, фитнес-аэробика, кинологический спорт, хапкидо. Среди выпускников - победители и призеры всероссийских и международных соревнований, мастера спорта.

Директор Василий Попов рассказал, что в помещении раньше была общеобразовательная школа. Само здание построили в 1956-м, в последний раз капитально ремонтировали в 1967 году.

"Постепенно восстановили отопление, обновили туалеты и поменяли окна. Некоторые помещения привели в порядок за свой счет выпускники. Однако зданию нужен капитальный ремонт. Основные болевые точки - старые полы и коммуникации", - резюмировал Попов.

Детско-юношеская спортшкола №18 в Кировском районе - одна из двух в городе, где преподают спортивную гимнастику. Ребята также занимаются аэробикой, дзюдо, волейболом и адаптивным спортом. Спортивная школа работает в здании общеобразовательной. Его построили в 1979-м году и с тех пор не ремонтировали. В прошлом году, правда, здесь установили пластиковые окна. Основные проблемы обозначил директор учреждения Михаил Савушкин: "Остро стоит вопрос со специальным покрытием. И вообще, конечно, капитальный ремонт помещению требуется, начиная от полов, заканчивая электропроводкой, для того чтобы дети могли заниматься в комфортных и безопасных условиях".

Председатель думы Сергей Рязанов отметил: каждая из спортшкол востребована, однако сдерживающим фактором является состояние зданий и инженерной инфраструктуры.

"Все три объекта, которые мы сегодня осмотрели, требуют капитального ремонта. Если мы хотим растить здоровое, сильное, ответственное поколение, мы обязаны дать ему для этого современную базу, - подчеркнул он. - Спортивные школы должны соответствовать нормам. Это вопрос безопасности детей, качества тренировок и уважения к труду тренеров".

Проектная документация по ремонту каждой из школ готова. Обновление объектов рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

