Условия для юных чемпионов: самарские депутаты оценили состояние спортивных школ

В спортшколах областной столицы растят победителей всероссийских и международных соревнований. Однако зачастую дети занимаются в помещениях, которым требуется ремонт. Чтобы узнать, какие именно потребности есть у спортивных школ, депутаты думы Самары посетили три профильных учреждения в разных районах города.

Члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, общественного совета и молодежного парламента при думе сначала посетили спортивную школу №4 "Аврора" в Советском районе. Это единственное в городе учреждение, где растят будущих тяжелоатлетов, хотя представлены и другие направления: лыжные гонки, спортивная борьба, тхэквондо, футбол, чир спорт, фитнес-аэробика, кинологический спорт, хапкидо. Среди выпускников - победители и призеры всероссийских и международных соревнований, мастера спорта.

Директор Василий Попов рассказал, что в помещении раньше была общеобразовательная школа. Само здание построили в 1956-м, в последний раз капитально ремонтировали в 1967 году.

"Постепенно восстановили отопление, обновили туалеты и поменяли окна. Некоторые помещения привели в порядок за свой счет выпускники. Однако зданию нужен капитальный ремонт. Основные болевые точки - старые полы и коммуникации", - резюмировал Попов.

Детско-юношеская спортшкола №18 в Кировском районе - одна из двух в городе, где преподают спортивную гимнастику. Ребята также занимаются аэробикой, дзюдо, волейболом и адаптивным спортом. Спортивная школа работает в здании общеобразовательной. Его построили в 1979-м году и с тех пор не ремонтировали. В прошлом году, правда, здесь установили пластиковые окна. Основные проблемы обозначил директор учреждения Михаил Савушкин: "Остро стоит вопрос со специальным покрытием. И вообще, конечно, капитальный ремонт помещению требуется, начиная от полов, заканчивая электропроводкой, для того чтобы дети могли заниматься в комфортных и безопасных условиях".

Председатель думы Сергей Рязанов отметил: каждая из спортшкол востребована, однако сдерживающим фактором является состояние зданий и инженерной инфраструктуры.

"Все три объекта, которые мы сегодня осмотрели, требуют капитального ремонта. Если мы хотим растить здоровое, сильное, ответственное поколение, мы обязаны дать ему для этого современную базу, - подчеркнул он. - Спортивные школы должны соответствовать нормам. Это вопрос безопасности детей, качества тренировок и уважения к труду тренеров".

Проектная документация по ремонту каждой из школ готова. Обновление объектов рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета.