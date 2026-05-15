Сергей Рязанов: "Повышать стоимость аренды на набережной для предпринимателей не планируется"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До открытия пляжного сезона в Самаре остается месяц, впереди - установка необходимого оборудования и обустройство зон отдыха. На заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии депутаты обсудили подготовку города к лету, в том числе внешний вид самарской набережной и количество расположенных на ней павильонов. В ходе обсуждения прозвучало мнение о необходимости повышения стоимости аренды для нестационарных торговых объектов для того, чтобы городская набережная визуально "не возвращалась в 90-е", когда из-за большого числа палаток, ларьков и павильонов было в буквальном смысле трудно пройти. Однако большинство депутатов с такой позицией не согласились.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

"Цифры показывают нам обратное: за последние восемь лет количество таких объектов на самарской набережной сократилось более чем в два раза. Если в 2018 году их было свыше 200, то сейчас порядка 90. Если стоимость аренды поднять в несколько раз, то у предпринимателей просто не останется возможности для существования. Данный вид деятельности является сезонным, а содержание объектов требует круглогодичных затрат. К тому же посещаемость часто зависит от погоды: в дождь количество посетителей меньше в разы. Помимо этого, за последнее время срок аренды точек вырос с года до трех, что позволило предпринимателям заниматься внешним видом своих объектов", - сказал председатель думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

Депутаты также обсудили озеленение одной из главных достопримечательностей Самары, где на сегодняшний день требуется спилить более 300 аварийных деревьев. Участники заседания сошлись во мнении, что на месте спиленных деревьев необходимо высаживать новые, крупномерные деревья  и набережная не должна терять свой зеленый вид. Что же касается пляжного сезона - его старт намечен на 15 июня, пока же выставить пляжное оборудование не позволяет уровень воды в Волге. Стоит отметить, что завтра, 16 мая, на Жигулевской ГЭС будет возобновлен сброс воды, и уровень воды в Волге снова поднимется.

