Иван Носков: "Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме"

Жигулевская ГЭС приступила к традиционному сбросу воды и открыла плотину. На данный момент подтоплений на территории промышленной и селитебных зон не зафиксировано, но уровень воды превышает средние многолетние значения на 16 см. О том, как Самара готовится к прохождению паводка, в своем канале МАХ сообщает глава города Иван Носков.

В зоне риска - 35 приусадебных участков, 12 подъездных дорог в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах. Все службы быстрого реагирования наготове, инструктажи и учения проведены.

"Жителей убедительно прошу быть внимательными и крайне осторожными - лучше воздержаться от поездок в потенциально опасные места. Особое внимание должны проявить жители частного сектора: освободите подвалы и цокольные этажи от ценного имущества, чтобы избежать его утраты или повреждения.

Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме. Ситуацию держу на личном контроле, действуем уверенно и спокойно", - пишет Иван Носков.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы - 112.