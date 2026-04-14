Иван Носков: "Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жигулевская ГЭС приступила к традиционному сбросу воды и открыла плотину. На данный момент подтоплений на территории промышленной и селитебных зон не зафиксировано, но уровень воды превышает средние многолетние значения на 16 см. О том, как Самара готовится к прохождению паводка, в своем канале МАХ сообщает глава города Иван Носков.

В зоне риска - 35 приусадебных участков, 12 подъездных дорог в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах. Все службы быстрого реагирования наготове, инструктажи и учения проведены.

"Жителей убедительно прошу быть внимательными и крайне осторожными - лучше воздержаться от поездок в потенциально опасные места. Особое внимание должны проявить жители частного сектора: освободите подвалы и цокольные этажи от ценного имущества, чтобы избежать его утраты или повреждения.

Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме. Ситуацию держу на личном контроле, действуем уверенно и спокойно", - пишет Иван Носков.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы - 112.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

