Врио главы Новокуйбышевска назначена Виктория Каткова

В Новокуйбышевске назначен новый исполняющий обязанности главы города. Им стала Виктория Каткова, раннее работавшая замом главы Волжского района. О кадровых перестановках объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 апреля.
Напомним, с октября 2025 г. Новокуйбышевск в приставкой "врио" возглавлял участник СВО Максим Девятов.
По словам губернатора, Девятов сосредоточится на работе общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области" и на участии в выборах в Самарскую губернскую думу.
Виктория Каткова — выпускница Волгоградского юридического института МВД России. Служила в органах внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области и региональном управлении ФСКН. Затем работала в администрации Новокуйбышевска, где прошла путь от главного специалиста до руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. В январе 2019 г. возглавила Госжилинспекцию Самарской области. С 2025 г. была первым заместителем главы администрации Волжского района.
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.