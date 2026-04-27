Врио главы Новокуйбышевска назначена Виктория Каткова

В Новокуйбышевске назначен новый исполняющий обязанности главы города. Им стала Виктория Каткова, раннее работавшая замом главы Волжского района. О кадровых перестановках объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 апреля.

Напомним, с октября 2025 г. Новокуйбышевск в приставкой "врио" возглавлял участник СВО Максим Девятов.

По словам губернатора, Девятов сосредоточится на работе общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области" и на участии в выборах в Самарскую губернскую думу.

Виктория Каткова — выпускница Волгоградского юридического института МВД России. Служила в органах внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области и региональном управлении ФСКН. Затем работала в администрации Новокуйбышевска, где прошла путь от главного специалиста до руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. В январе 2019 г. возглавила Госжилинспекцию Самарской области. С 2025 г. была первым заместителем главы администрации Волжского района.