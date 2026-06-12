Вячеслав Федорищев анонсировал строительство нового корпуса в детском лагере "Волжский Артек"

В пятницу, 12 июня, в День России, губернатор Вячеслав Федорищев посетил детский оздоровительный лагерь "Волжский Артек" в Самаре. Глава региона оценил условия, созданные для отдыха детей, осмотрел корпуса, в том числе новый, столовую, летнюю эстраду и спортивные площадки, встретился и пообщался с ребятами.

Лагерь активно развивает инклюзивные программы. Уже более 20 лет сюда приезжают в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в смену здесь отдыхают более 350 ребят. Заезды организуются в 4 смены по 21 дню. Ежегодно в летний период лагерь принимает порядка 1400 человек, в том числе 680 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — за счет средств областного бюджета.

История лагеря началась с 1946 г., в этом году он отмечает юбилей — 80 лет. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании за последние несколько лет здесь очень многое обновили: были приведены в порядок имеющиеся постройки, обновлены корпуса, мебель, кровати, матрасы, постельное белье и пледы. За счет средств областного бюджета отремонтирован пищеблок и приобретено новое оборудование для него, а также мебель для костюмерной, электросветовое и звуковое оборудование для летней эстрады. Организованы новые помещения, в которых теперь располагаются 5 мастерских — мест стало в два раза больше: дети осваивают квиллинг, бисероплетение и плетение из ниток, лепку, поделки из гипса.

Благодаря строительству быстровозводимой конструкции удалось увеличить количество койко-мест, отдыхать теперь могут на 52 человека больше — это 2 полноценных отряда.

В лагере есть многофункциональная спортивная площадка с силовыми тренажерами и для воркаута, где могут заниматься и малыши, и подростки. Есть место для игр: в волейбол, баскетбол, футбол. В 2025 году был капитально отремонтирован бассейн и сердце "Волжского Артека" — костровая поляна с амфитеатром.

Сегодня для детей была организована также встреча с Героями РФ Денисом Портнягиным и Михаилом Тамбовцевым.

Губернатор поздравил всех с Днем России и обратился к участникам встречи: "Ребята, которые здесь с вами, — настоящие герои, патриоты. Таких, как они, кто с оружием в руках сейчас защищает нашу страну, много в Самарской области, в каждом регионе страны. Они настоящие защитники, обладают хорошей дисциплиной, физической подготовкой и могут вам дать полезные советы". Вячеслав Федорищев подчеркнул, что такое общение имеет большую ценность для подростков, чтобы сформировать у них представления о настоящей дружбе и товариществе, о правильных ценностях, патриотизме.

Также глава региона пообщался с ребятами из инклюзивного отряда.

По итогам посещения лагеря Вячеслав Федорищев принял ряд решений по его развитию. В частности, о строительстве в следующем году нового модульного корпуса. Благодаря помощи Героя России Дениса Портнягина также будет закуплено оборудование для уличного кинотеатра.

"Мы знаем, как востребованы летние детские лагеря в Самарской области. Здесь прекрасная природа, много возможностей для отдыха и оздоровления, с ребятами работают талантливые педагоги и вожатые, для них организуют интересный развивающий досуг. Видим необходимость укреплять инфраструктуру летнего детского отдыха — эта задача на контроле областного правительства и моем личном", — отметил глава региона.