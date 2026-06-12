Вячеслав Федорищев анонсировал строительство нового корпуса в детском лагере "Волжский Артек"

В пятницу, 12 июня, в День России, губернатор Вячеслав Федорищев посетил детский оздоровительный лагерь "Волжский Артек" в Самаре. Глава региона оценил условия, созданные для отдыха детей, осмотрел корпуса, в том числе новый, столовую, летнюю эстраду и спортивные площадки, встретился и пообщался с ребятами.
Лагерь активно развивает инклюзивные программы. Уже более 20 лет сюда приезжают в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в смену здесь отдыхают более 350 ребят. Заезды организуются в 4 смены по 21 дню. Ежегодно в летний период лагерь принимает порядка 1400 человек, в том числе 680 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — за счет средств областного бюджета.
История лагеря началась с 1946 г., в этом году он отмечает юбилей — 80 лет. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании за последние несколько лет здесь очень многое обновили: были приведены в порядок имеющиеся постройки, обновлены корпуса, мебель, кровати, матрасы, постельное белье и пледы. За счет средств областного бюджета отремонтирован пищеблок и приобретено новое оборудование для него, а также мебель для костюмерной, электросветовое и звуковое оборудование для летней эстрады. Организованы новые помещения, в которых теперь располагаются 5 мастерских — мест стало в два раза больше: дети осваивают квиллинг, бисероплетение и плетение из ниток, лепку, поделки из гипса.
Благодаря строительству быстровозводимой конструкции удалось увеличить количество койко-мест, отдыхать теперь могут на 52 человека больше — это 2 полноценных отряда.
В лагере есть многофункциональная спортивная площадка с силовыми тренажерами и для воркаута, где могут заниматься и малыши, и подростки. Есть место для игр: в волейбол, баскетбол, футбол. В 2025 году был капитально отремонтирован бассейн и сердце "Волжского Артека" — костровая поляна с амфитеатром.
Сегодня для детей была организована также встреча с Героями РФ Денисом Портнягиным и Михаилом Тамбовцевым.
Губернатор поздравил всех с Днем России и обратился к участникам встречи: "Ребята, которые здесь с вами, — настоящие герои, патриоты. Таких, как они, кто с оружием в руках сейчас защищает нашу страну, много в Самарской области, в каждом регионе страны. Они настоящие защитники, обладают хорошей дисциплиной, физической подготовкой и могут вам дать полезные советы". Вячеслав Федорищев подчеркнул, что такое общение имеет большую ценность для подростков, чтобы сформировать у них представления о настоящей дружбе и товариществе, о правильных ценностях, патриотизме.
Также глава региона пообщался с ребятами из инклюзивного отряда.
По итогам посещения лагеря Вячеслав Федорищев принял ряд решений по его развитию. В частности, о строительстве в следующем году нового модульного корпуса. Благодаря помощи Героя России Дениса Портнягина также будет закуплено оборудование для уличного кинотеатра.
"Мы знаем, как востребованы летние детские лагеря в Самарской области. Здесь прекрасная природа, много возможностей для отдыха и оздоровления, с ребятами работают талантливые педагоги и вожатые, для них организуют интересный развивающий досуг. Видим необходимость укреплять инфраструктуру летнего детского отдыха — эта задача на контроле областного правительства и моем личном", — отметил глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит