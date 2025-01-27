Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

Правительство Самарской области намерено судиться по поводу крупнейшего концессионного соглашения, реализованного в регионе. об этом в интервью агентству ТАСС рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сейчас администрация губернатора готовит большое исковое заявление в отношении крупнейшей концессии, которая была заключена, была реализована, видим там много несправедливости, хотим в интересах жителей региона ее поправлять. Сейчас (так аккуратно скажу) пока не дойдем до реализации", - сообщил губернатор.

Вероятно, речь идет о строительстве Климовского моста через Волгу - именно этот проект на данный момент является крупнейшей концессией, реализованной в Самарской области и ранее вызывал критику властей.

Дважды критиковал концессионное соглашение о строительстве Климовского моста и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.

Напомним, ранее губернатор запретил заключать новые концессионные соглашения в Самарской области в 2025 году.

В интервью агентству ТАСС он объяснил это решение несколькими факторами - высокой ключевой ставкой, неприемлемостью подходов к концессиям прежней управленческой команды региона.

"Например, то, что стоит 80 млрд, строить за 160 млрд. Это не совсем про макроэкономику, это про здравый смысл. Или кампус строить не рядом с вузом, а в чистом поле за федеральный грант 10 млрд рублей и еще региональный 30 млрд, а еще концессионное соглашение, которое банку просто отдает 24 млрд рублей снова региональных денег. Таких контрактов у нас не будет", - заявил Вячеслав Федорищев.

Альтернативой концессионным соглашениям он назвал увеличение доходов бюджета (в том числе за счет работы с крупными налогоплательщиками - работа выстроена недостаточно хорошо) и повышение эффективности расходования бюджетных средств: "Мы существенно нарастили возможности бюджета, расширили статьи финансирования социально значимых статей. Фактически удвоили бюджеты дорожного фонда - ремонтируем автодороги: они у нас, в автомобильной столице, - в ужасном состоянии".

Также глава региона отметил, что остается такой инструмент, как прямые заимствования: "Потому что концессия - это инструмент, в котором ты платишь и за стройку, и за банковские проценты к этой стройке, и за работу разных людей (управляющих компаний, концессионеров и так далее). Зачастую это оправданно, когда с этим приходят какие-то дополнительные компетенции. Если же это просто бизнес, который зарабатывает на том, чтобы тебе предоставили банковский кредит, - это глупость, такого мы делать не будем".

Отметим, что ранее о переговорах по поводу изменения условий концессии по Климовскому мосту рассказывал в интервью Волга Ньюс председатель областного правительства Михаил Смирнов.

"Определенные переговоры идут. Не могу сказать, что они нравятся концессионеру. Пока решений не принято. Но оставить как есть мы не можем. С одной стороны, нельзя концессионера оставить в состоянии дефолта. С другой стороны, у бюджета нет возможности платить те выплаты, которые предусмотрены. Точнее, возможность, конечно, есть, но тогда мы не сможем ремонтировать практически никакие другие дороги, например. Так что важнее - платить за мост, по которому ездит чуть более пяти тысяч автомобилей в сутки, или ремонтировать около 40 тысяч километров дорог?" - задает глава кабмина риторический вопрос.