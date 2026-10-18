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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 октября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем работников дорожного хозяйства ветеранов и сотрудников отрасли.

Глава региона отметил: устойчивое развитие Самарской области невозможно без укрепления транспортной инфраструктуры — строительства дорог, мостов, развязок, своевременного ремонта дорожного полотна.

"Со всеми этими задачами вы справляетесь качественно и в срок, что способствует обеспечению безопасности, комфорта и благополучия жителей нашего региона. Залогом вашей эффективной работы являются профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда", — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что поддержка дорожной отрасли остается одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.

В Самарской области в этом году в рамках реализуемого по решению президента страны Владимира Путина национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также Народной программы, комплекса других мероприятий будет приведено в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения.  

"Кроме того, мы отремонтируем 12 мостов, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Перечень объектов был сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики с учетом обращений жителей региона", - добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул: "Работник дорожного хозяйства — особая профессия. Там, где дорога, — там развитие, там торговля, там жизнь. Благодарю вас за достигнутые высокие показатели и преданность своему призванию. Спасибо ветеранам отрасли, сохранившим лучшие традиции ударного, самоотверженного труда своих предшественников и передающим свой опыт молодежи. Самая искренняя признательность специалистам, помогающим восстанавливать транспортную инфраструктуру Донбасса.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в реализации всех планов!".

Гид потребителя

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