Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником

В воскресенье, 18 октября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем работников дорожного хозяйства ветеранов и сотрудников отрасли.
Глава региона отметил: устойчивое развитие Самарской области невозможно без укрепления транспортной инфраструктуры — строительства дорог, мостов, развязок, своевременного ремонта дорожного полотна.
"Со всеми этими задачами вы справляетесь качественно и в срок, что способствует обеспечению безопасности, комфорта и благополучия жителей нашего региона. Залогом вашей эффективной работы являются профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда", — подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев напомнил, что поддержка дорожной отрасли остается одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.
В Самарской области в этом году в рамках реализуемого по решению президента страны Владимира Путина национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также Народной программы, комплекса других мероприятий будет приведено в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения.
"Кроме того, мы отремонтируем 12 мостов, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Перечень объектов был сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики с учетом обращений жителей региона", - добавил глава региона.
Губернатор подчеркнул: "Работник дорожного хозяйства — особая профессия. Там, где дорога, — там развитие, там торговля, там жизнь. Благодарю вас за достигнутые высокие показатели и преданность своему призванию. Спасибо ветеранам отрасли, сохранившим лучшие традиции ударного, самоотверженного труда своих предшественников и передающим свой опыт молодежи. Самая искренняя признательность специалистам, помогающим восстанавливать транспортную инфраструктуру Донбасса.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в реализации всех планов!".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит