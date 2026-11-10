В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства

Во вторник, 10 ноября, в самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого открылся V Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье".

Мероприятие проводится по инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при поддержке правительства Самарской области. В программе - научные дискуссии, обмен региональным опытом, практические занятия.

Форум проходит в течение двух дней. В нем участвуют представители органов власти, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, детские омбудсмены, волонтеры и родители, профильные специалисты, эксперты в сфере защиты детства и поддержки семьи - из всех регионов всего более 600 человек очно, онлайн-аудитория - порядка 3 тыс. человек.

Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. "За прошедшее время была проделана большая созидательная работа, направленная на защиту интересов детей и укрепление семейных ценностей. Особо отмечу неустанную, подвижническую деятельность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченных во всех регионах страны. Благодаря вам многие семьи смогли преодолеть сложные жизненные ситуации, а дети обрели дом, любовь и заботу. И конечно, рассчитываю, что будет продолжена активная деятельность "Фонда защиты детей", который призван оказывать всемерную поддержку семьям (прежде всего многодетным), родным и близким участников специальной военной операции, реализовывать востребованные социально значимые, просветительские, информационные проекты, содействовать духовно-нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения", - говорится в приветствии главы государства.

"Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - отметила в ходе торжественного открытия Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На открытии форума также выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул значимость совместной работы в интересах семей с детьми и вклад в эту деятельность каждого специалиста.

"У каждого из вас - тех, кто сегодня здесь в зале, - очень много забот. И труд, который вы взяли на себя, связан с тем, чтобы всегда быть в ресурсе, быть сильным, таким, чтобы служить опорой для семьи в сложном положении. Огромное вам спасибо! Мы знаем, как важно, чтобы к семье, попавшей в трудные обстоятельства, пришел человек, который не только разберется в проблеме, но и поможет ее решить. У вас это получается", - обратился к присутствующим глава региона, пожелав всем плодотворной работы в рамках форума, а также приятного знакомства с Самарой тем, кто здесь впервые.

Детский омбудсмен России обозначила результаты проделанной за прошедшее время работы и новые цели, подчеркнув, что всесторонняя поддержка семей с детьми и укрепление института семьи в целом являются государственными приоритетами. Если на первых форумах намечался курс на семьесбережение, то сегодня это уже развивающаяся практика, у которой появляется нормативно-правовая база, методические наработки, научное обоснование, дополнительная инфраструктура.

С 1 июля 2024 г. по 1 октября 2026 г. численность детей, одномоментно находящихся в стационарных учреждениях для несовершеннолетних, сократилась на 25,5%.

Особо Мария Львова-Белова выделила результаты пилотного проекта "Вызов": за два года в 14 регионах-участниках число детей, одномоментно находящихся в стационарных учреждениях, сократилось на 30,8%. "Наша задача - чтобы каждый ребенок мог жить и воспитываться в семье. Статистика показывает, что особое внимание, подключение всех органов власти, работа специалистов, направленная на то, чтобы помогать семьям, дают такие результаты", - подчеркнула она.

Сейчас в рамках Межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства согласование проходят методические рекомендации по организации межведомственного взаимодействия, рекомендации регионам по семейному устройству, памятка по поиску родственников. На финальном согласовании также находится Федеральный план мероприятий по профилактике социального сиротства до 2030 года.

Уполномоченный также отметила, что по всей стране идут реорганизация и открытие новых отделений Фонда защиты детей. "Первые 60 миллионов рублей уже направлены в региональные отделения 14 субъектов", - рассказала детский омбудсмен.

В этом году обновился "Свод мер, технологий и практик помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении". В сфере профилактики параллельно комиссиям по делам несовершеннолетних появляются межведомственные консилиумы по вопросам нахождения детей в учреждениях. Разрабатывается типовая комплексная программа по сопровождению, лечению, медицинской и социальной реабилитации родителей, имеющих зависимости, в целях профилактики социального сиротства.

Важной темой форума станет также цифровизация. Уже есть чат-боты по правовым вопросам, формируется цифровая база примеров помощи семьям по разной проблематике. В 2027 г. планируется развернуть ситуационный центр, в основу которого лягут все собранные данные.

Самарская область - один из пилотных регионов, где успешно реализуется проект "Вызов", позволяющий в первую очередь помочь семье в сложной ситуации и тем самым предотвратить помещение ребенка в соцучреждение. В регионе с 2024 г. проходит Десятилетие многодетной семьи, для этой категории семей действует более 40 видов поддержки, выстраивается эффективная система помощи семьям, где воспитываются дети с особенностями здоровья, новые форматы сопровождения семей и профилактики социального сиротства.

Губернатор отметил большую поддержку Самарской области со стороны детского омбудсмена России и вручил Марии Львовой-Беловой знак отличия "За заслуги перед Самарской областью".

"Вячеслав Андреевич всегда поддерживал нас в трудные моменты. Это было связано и с семейным устройством детей из ДНР и ЛНР. Он активно поддержал нас в проекте "Вызов" - Самарская область входит в число 14 регионов, которые взяли на себя обязательства более плотно работать с семьями в кризисе, чтобы не допускать попадания детей в детские дома. И когда я позвонила и предложила провести наш главный годовой форум (в этом году юбилейный) "Жить и воспитываться в семье" - он с радостью поддержал. Знаю, что Самарской области есть чем делиться - и не только площадкой, но и теми практиками, которые существуют в направлении поддержки семей", - прокомментировала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.