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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев призвал депутатов к единству и системной работе

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 октября, состоялось первое пленарное заседание Самарской губернской думы восьмого созыва, на котором были избраны председатель законодательного органа, его первый заместитель и заместители, сформированы профильные комитеты и утверждены их руководители. Также парламентарии рассмотрели изменения в составе регионального правительства и ряд законодательных инициатив.

Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатам, подвел итог пятилетней работы областного парламента предыдущего созыва. Особые слова признательности прозвучали в адрес Геннадия Котельникова, который ранее возглавлял законодательный орган Самарской области.

"Период, в который работала областная дума созыва 2021–2026, непростой. Страна проходит серьезные испытания, но, подводя итог пятилетней работы, могу сказать, что у вас получилось. Под руководством Котельникова Геннадия Петровича получилось выстроить системную работу, которая позволила нашим жителям чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя частью большой, великой страны", — подчеркнул глава региона.

Руководитель области поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Екатерины Кузьмичевой на пост председателя Самарской губернской думы, отметив ее безупречную репутацию, трудовые достижения и авторитет человека, настроенного на помощь людям.

"Это тот человек, с которым хочется быть в одном строю", — сказал Вячеслав Федорищев.

В своем выступлении губернатор наметил ключевые векторы предстоящей совместной работы народных избранников, регионального правительства и муниципалитетов.

"Сегодня мы в полной мере открываем новую страницу развития нашего региона. Курс, который задал наш президент своими распоряжениями, указами, национальными проектами на период до 2030 и 2036 годов, неизменен. Это курс на развитие большой, великой страны. У Самары великая история. Она сильная, она воинская. У нас интеллигентный регион, и культурное, а самое главное — научное достояние в полной мере продолжается и сейчас", — сказал Вячеслав Федорищев, подчеркнув особую роль Геннадия Котельникова в развитии Совета ректоров Самарской области.

Вместе с тем глава региона акцентировал, что многие посылы заложены в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года, которая, по словам Вячеслава Федорищева, синхронизирована с указом президента России Владимира Путина, национальными проектами и в полной мере определяет совместную работу законодательной и исполнительной властей.

Руководитель области призвал парламентариев к единству и системной работе.

"Когда у нас очень важный и сложный период, который мы всей страной проходим, прошу быть едиными. Быть монолитом. Самара — это опора нашей страны. С сегодняшнего дня прошу всех вас, и, как губернатор, могу себе позволить требовать совместной системной работы, продолжения заложенных традиций. Уверен, что в такой команде мы точно сможем обеспечить выполнение наказов и справедливых требований наших жителей", — заявил глава региона.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил формированию регионального правительства. "Сегодня были назначены заместители губернатора и первый заместитель губернатора. Мы работаем уже давно командой. Вы сегодня приняли решение, кто в исполнительной власти региона должен стоять в одном строю с вами в интересах жителей. Это очень ценно. Эти люди уже заслужили доверие. Уверен, что в этой совместной работе оно будет оправдываться каждый день. Наша команда не обновилась, там не новые люди, просто были приняты решения, которые укрепили наш корпус", — подчеркнул губернатор.

В ходе заседания депутаты согласовали назначение Антона Емельяненко на должность первого заместителя губернатора Самарской области — руководителя администрации губернатора Самарской области. Кроме того, заместителями губернатора Самарской области станут Никита Зубко и Владимир Кий.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, участник специальной военной операции Александр Шарков будет назначен министром региональной безопасности, а Герой России Андрей Еремин — министром молодежной политики Самарской области. Вместе с тем Екатерина Матвеева станет министром культуры и туризма. Сергей Володченков, ранее занимавший пост главы городского округа Сызрань, возглавит министерство внутренней политики региона.

Изменения произойдут и в структуре областного правительства. Это позволит укрупнить смежные направления и убрать дублирующие функции. Так, министерство труда, занятости и миграционной политики войдет в состав министерства социально-демографической и семейной политики. Кроме того, в состав министерства экономического развития и инвестиций войдет министерство науки и высшего образования.

Отдельное решение принято по культуре и туризму — два министерства будут объединены.

"Правительство сформировано, областная дума сформирована, наше представительство в Государственной думе и Совете Федерации сформировано, Общественная палата продолжает традиции. Мы все вместе — одна большая команда президента", — заключил Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания также состоялась церемония вручения региональных наград.

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Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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