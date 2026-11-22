Сызранские следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия денег организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В 2026 году руководство компании, занимающейся стальных строительных конструкций, зная о своих долгах по налогам, сборам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, скрыло деньги организации, за счет которых должны были взыскать недоимку.

Таким образом, более 7,5 млн рублей поступило на расчетные счета третьих лиц.

"В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием предприняты меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — отмечается в сообщении.