Сызранские следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия денег организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
В 2026 году руководство компании, занимающейся стальных строительных конструкций, зная о своих долгах по налогам, сборам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, скрыло деньги организации, за счет которых должны были взыскать недоимку.
Таким образом, более 7,5 млн рублей поступило на расчетные счета третьих лиц.
"В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием предприняты меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — отмечается в сообщении.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут