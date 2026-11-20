К полицейским обратился за помощью житель Ставропольского района, лишившийся своих сбережений, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина планировал купить машину и нашел в интернете подходящий. Он списался с продавцом и тот убедил, что лично доставит автомобиль, но с условием — полной предоплатой.

Доверчивый покупатель частями перевел 1,3 млн рублей на несколько указанных счетов, но после этого продавец перестал выходить на связь. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.