Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность гражданина Украины с инициалами П.С.П. и безработной жительницы г. Тольятти Ч.Н.П. По предварительным данным, подозреваемые, действуя в составе ОПГ, организовали деятельность межрегионального канала по незаконной поставке и сбыту кокаина. Наркоторговля проходила в Самарской и Ульяновской областях.

4 ноября 2026 г. подозреваемые были задержаны при покушении на сбыт кокаина массой 29,65 грамма. При обысках в жилищах у задержанных изъяли средства для фасовки и взвешивания наркотических средств. Оперативники ФСБ передали материалы разработки в следственное управление УМВД России по Тольятти. Полицейские 5 ноября 2026 г. в отношении П.С.П. и Ч.Н.П. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство или сбыт наркотических веществ). Известно, что у П.С.П. есть гражданство Украины и судимость по ст. 111 УК РФ. Суд принял решение о его домашнем аресте.