Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность гражданина Украины с инициалами П.С.П. и безработной жительницы г. Тольятти Ч.Н.П. По предварительным данным, подозреваемые, действуя в составе ОПГ, организовали деятельность межрегионального канала по незаконной поставке и сбыту кокаина. Наркоторговля проходила в Самарской и Ульяновской областях.
4 ноября 2026 г. подозреваемые были задержаны при покушении на сбыт кокаина массой 29,65 грамма. При обысках в жилищах у задержанных изъяли средства для фасовки и взвешивания наркотических средств. Оперативники ФСБ передали материалы разработки в следственное управление УМВД России по Тольятти. Полицейские 5 ноября 2026 г. в отношении П.С.П. и Ч.Н.П. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство или сбыт наркотических веществ). Известно, что у П.С.П. есть гражданство Украины и судимость по ст. 111 УК РФ. Суд принял решение о его домашнем аресте.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут