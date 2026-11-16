В Самаре возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает самарский следком.

По данным следствия, в ноябре 2026 г. в квартире 60‑летнего мужчины между ним и 32‑летней местной жительницей произошел конфликт. Женщина нанесла потерпевшему несколько ударов палкой по разным частям тела. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.