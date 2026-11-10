Фиктивное трудоустройство на 1,5 млн: экс‑глава райсобрания предстанет перед судом в Самарской области

В Елховском районе вскрылась схема фиктивного трудоустройства: председатель Собрания представителей почти 10 лет числилась на должности специалиста по работе с молодежью, не появляясь на рабочем месте. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

За период с ноября 2015 г. по июнь 2025 г. из бюджета муниципалитета фигурантке было перечислено свыше 1,5 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере направлено Кошкинский районный суд.