РФС передаст электроколяски командам по ПОДА-футболу в Самарской области

Российский футбольный союз в ноябре начнет поставку 35 электроколясок для ПОДА-футбола 13 командам из 10 регионов России. Завершить программу передачи оборудования планируется до конца 2026 года. Программа реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Российского спортивного фонда.

ПОДА-футбол (футбол на электроколясках) — адаптивный вид спорта для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Это единственная спортивная дисциплина, которая позволяет участвовать в соревнованиях людям с наиболее тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. ПОДА-футбол — не просто адаптированная версия обычного футбола, а самостоятельный вид спорта со своими правилами, специальным оборудованием и системой классификации спортсменов.

В России этот вид спорта начал развиваться с 2015 г., а поддержку Российского футбольного союза получил в 2021 году. В 2024 г. дисциплина была включена в реестр видов спорта Министерства спорта РФ. В том же году состоялся первый Кубок России, а в 2025 г. — первый чемпионат страны. В 2026 г. прошел первый Суперкубок России по ПОДА-футболу на электроколясках. Сейчас в стране насчитывается более 30 команд, занимающихся этим видом спорта.

В Самарской области поддержку получат две команды. Самарской команде "Крылья Мечты" будет передана одна электроколяска, команда из Тольятти "Поспишь Потом" — получит две электроколяски.

Спортивная электроколяска для ПОДА-футбола существенно отличается от обычной. Она должна выдерживать динамичную игру, резкие маневры и контакты с другими участниками. Один из главных элементов конструкции — передний бампер, который обеспечивает маневренность и точность управления.