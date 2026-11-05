Сотрудники Тольяттиазота — победители самарского полумарафона "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в X ежегодном полумарафоне "В беге мы едины", который состоялся в Самаре в День народного единства. Легкоатлетические соревнования собрали более 1 000 спортсменов из разных городов России и стали завершением бегового сезона 2026 года.

Полумарафон объединил опытных спортсменов, любителей бега и самых юных легкоатлетов на дистанциях от 300 метров до 21,1 км. Более 20 сотрудников Компании преодолевали трассу, расположенную на лыжной базе "Чайка", в индивидуальных забегах и корпоративных стартах, где были представлены мужская, смешанная и эстафетная команды ТОАЗа.

Отличные результаты показал главный специалист оперативного отдела Денис Гудырев, занявший первое место на дистанции 21 км. В общекомандном зачете два золота в копилку наград "Тольяттиазота" принесли эстафета и корпоративный забег на 2,5 км.

Каждый финишер получил коллекционную медаль с изображением достопримечательностей Самары.

Юрий Николаев, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"Юбилейный полумарафон в Самаре стал для сотрудников "Тольяттиазота" по-настоящему триумфальным, наглядно продемонстрировав, что спортивное движение на предприятии находится на подъеме. В День народного единства коллеги по промплощадке проявили стопроцентную сплоченность и волю к победе и на спортивной трассе, завоевав золотые медали забега. Такой уровень легкоатлетической команды ТОАЗа обусловлен пропагандой здорового образа жизни, системной поддержкой спорта в Компании, а также колоссальным практическим опытом участия сотрудников в соревнованиях различного уровня".