Сотрудники Тольяттиазота — победители самарского полумарафона "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в X ежегодном полумарафоне "В беге мы едины", который состоялся в Самаре в День народного единства. Легкоатлетические соревнования собрали более 1 000 спортсменов из разных городов России и стали завершением бегового сезона 2026 года.
Полумарафон объединил опытных спортсменов, любителей бега и самых юных легкоатлетов на дистанциях от 300 метров до 21,1 км. Более 20 сотрудников Компании преодолевали трассу, расположенную на лыжной базе "Чайка", в индивидуальных забегах и корпоративных стартах, где были представлены мужская, смешанная и эстафетная команды ТОАЗа.
Отличные результаты показал главный специалист оперативного отдела Денис Гудырев, занявший первое место на дистанции 21 км. В общекомандном зачете два золота в копилку наград "Тольяттиазота" принесли эстафета и корпоративный забег на 2,5 км.
Каждый финишер получил коллекционную медаль с изображением достопримечательностей Самары.
Юрий Николаев, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":
"Юбилейный полумарафон в Самаре стал для сотрудников "Тольяттиазота" по-настоящему триумфальным, наглядно продемонстрировав, что спортивное движение на предприятии находится на подъеме. В День народного единства коллеги по промплощадке проявили стопроцентную сплоченность и волю к победе и на спортивной трассе, завоевав золотые медали забега. Такой уровень легкоатлетической команды ТОАЗа обусловлен пропагандой здорового образа жизни, системной поддержкой спорта в Компании, а также колоссальным практическим опытом участия сотрудников в соревнованиях различного уровня".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.