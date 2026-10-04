16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу участников на Московском марафоне В Самаре начала работу комиссия по допуску участников к "Кроссу нации" Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске В Кинельском районе открыта новая спортивная площадка

Массовый спорт Спорт

Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня в нашей стране во второй раз проходит всероссийская просветительская акция — спортивный диктант. Открыты свыше 1000 площадок по всей стране, в том числе в Самарской области.

Одной из площадок в регионе стал Самарский спортивный лицей. Диктант написали ученики и преподаватели, а также присоединившиеся к ним игроки юношеской команды БК "Самара".

Вопросы диктанта посвящены истории спорта и олимпийского движения, особенностям разных видов спорта, отражению спорта в культуре и искусстве. Задают их специалисты спортивной отрасли: министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, почетный президент ОКР, член МОК Виталий Смирнов, олимпийские чемпионы Мария Киселева, Светлана Хоркина, Юрий Борзаковский, Артур Далалоян, звезды современности Никита Филиппов, Полина Кнороз, Александр Мальцев, Софья Акатьева, космонавт Алексей Зубрицкий и многие другие.

Ответить на вопросы диктанта можно в режиме онлайн: переходите на сайт и присоединяйтесь к акции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1