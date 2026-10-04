Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сегодня в нашей стране во второй раз проходит всероссийская просветительская акция — спортивный диктант. Открыты свыше 1000 площадок по всей стране, в том числе в Самарской области.

Одной из площадок в регионе стал Самарский спортивный лицей. Диктант написали ученики и преподаватели, а также присоединившиеся к ним игроки юношеской команды БК "Самара".

Вопросы диктанта посвящены истории спорта и олимпийского движения, особенностям разных видов спорта, отражению спорта в культуре и искусстве. Задают их специалисты спортивной отрасли: министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, почетный президент ОКР, член МОК Виталий Смирнов, олимпийские чемпионы Мария Киселева, Светлана Хоркина, Юрий Борзаковский, Артур Далалоян, звезды современности Никита Филиппов, Полина Кнороз, Александр Мальцев, Софья Акатьева, космонавт Алексей Зубрицкий и многие другие.

Ответить на вопросы диктанта можно в режиме онлайн: переходите на сайт и присоединяйтесь к акции.