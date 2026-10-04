Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сегодня в нашей стране во второй раз проходит всероссийская просветительская акция — спортивный диктант. Открыты свыше 1000 площадок по всей стране, в том числе в Самарской области.
Одной из площадок в регионе стал Самарский спортивный лицей. Диктант написали ученики и преподаватели, а также присоединившиеся к ним игроки юношеской команды БК "Самара".
Вопросы диктанта посвящены истории спорта и олимпийского движения, особенностям разных видов спорта, отражению спорта в культуре и искусстве. Задают их специалисты спортивной отрасли: министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, почетный президент ОКР, член МОК Виталий Смирнов, олимпийские чемпионы Мария Киселева, Светлана Хоркина, Юрий Борзаковский, Артур Далалоян, звезды современности Никита Филиппов, Полина Кнороз, Александр Мальцев, Софья Акатьева, космонавт Алексей Зубрицкий и многие другие.
Ответить на вопросы диктанта можно в режиме онлайн: переходите на сайт и присоединяйтесь к акции.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.