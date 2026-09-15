Скейтпарк в Тольятти стал точкой притяжения для любителей экстрима

В 2023 году в парке Центрального района Тольятти для горожан, ведущих активный образ жизни, появилось новое место для спорта и отдыха. Его появление произошло благодаря поддержке компании "Татнефть" и сразу получило большой отклик у тольяттинцев. Скейтпарк площадью 800 кв. м стал не просто спортивной площадкой, а пространством, где каждый может проявить свои возможности, где рождаются смелость и мастерство.
"Татнефть" начала реализовывать социально значимые проекты в Тольятти с 2022 года. За это время по программе "На благо людей" компания поддержала 33 инициативы в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. "Татнефть" рассматривает благотворительность не просто как помощь, а вклад в устойчивое будущее и повышение качества жизни людей.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.