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Массовый спорт Спорт

Скейтпарк в Тольятти стал точкой притяжения для любителей экстрима

ТОЛЬЯТТИ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году в парке Центрального района Тольятти для горожан, ведущих активный образ жизни, появилось новое место для спорта и отдыха. Его появление произошло благодаря поддержке компании "Татнефть" и сразу получило большой отклик у тольяттинцев. Скейтпарк площадью 800 кв. м стал не просто спортивной площадкой, а пространством, где каждый может проявить свои возможности, где рождаются смелость и мастерство.

"Татнефть" начала реализовывать социально значимые проекты в Тольятти с 2022 года. За это время по программе "На благо людей" компания поддержала 33 инициативы в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. "Татнефть" рассматривает благотворительность не просто как помощь, а вклад в устойчивое будущее и повышение качества жизни людей.

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