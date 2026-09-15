Скейтпарк в Тольятти стал точкой притяжения для любителей экстрима

В 2023 году в парке Центрального района Тольятти для горожан, ведущих активный образ жизни, появилось новое место для спорта и отдыха. Его появление произошло благодаря поддержке компании "Татнефть" и сразу получило большой отклик у тольяттинцев. Скейтпарк площадью 800 кв. м стал не просто спортивной площадкой, а пространством, где каждый может проявить свои возможности, где рождаются смелость и мастерство.

"Татнефть" начала реализовывать социально значимые проекты в Тольятти с 2022 года. За это время по программе "На благо людей" компания поддержала 33 инициативы в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. "Татнефть" рассматривает благотворительность не просто как помощь, а вклад в устойчивое будущее и повышение качества жизни людей.