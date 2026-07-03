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В Ширяево состоится "Лука Ультра трейл энд байк"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 и 12 июля в селе Ширяево и на территории национального парка "Самарская Лука" будет проходить велогонка по пересеченной местности и трейловый забег "Лука Ультра трейл энд байк".

Организатор соревнований — серия стартов "Волгамэн", полуфиналист шестого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".

Для участников организаторы подготовили дистанции разного уровня сложности: для детей и подростков, любителей спорта и подготовленных спортсменов, способных преодолеть 50 или 100 километров.

Велогонки будут проходить 11 июля. В воскресенье, 12 июля, с 6:00 стартуют трейловые забеги, каникросс, северная ходьба.

Участие платное. Подробности на сайте

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