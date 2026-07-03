В Ширяево состоится "Лука Ультра трейл энд байк"

11 и 12 июля в селе Ширяево и на территории национального парка "Самарская Лука" будет проходить велогонка по пересеченной местности и трейловый забег "Лука Ультра трейл энд байк".
Организатор соревнований — серия стартов "Волгамэн", полуфиналист шестого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".
Для участников организаторы подготовили дистанции разного уровня сложности: для детей и подростков, любителей спорта и подготовленных спортсменов, способных преодолеть 50 или 100 километров.
Велогонки будут проходить 11 июля. В воскресенье, 12 июля, с 6:00 стартуют трейловые забеги, каникросс, северная ходьба.
Участие платное. Подробности на сайте.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.