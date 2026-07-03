В Ширяево состоится "Лука Ультра трейл энд байк"

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11 и 12 июля в селе Ширяево и на территории национального парка "Самарская Лука" будет проходить велогонка по пересеченной местности и трейловый забег "Лука Ультра трейл энд байк".