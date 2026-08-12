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Спорт

Учителей и преподавателей физкультуры Самарской области приглашают в новый сезон проекта Знание.Спорт

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Просветительская инициатива по популяризации здорового образа жизни и физкультуры будет запущена 1 сентября. Ее реализует Российское общество "Знание" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. О старте нового сезона проекта Знание.Спорт юным спортсменам и их наставникам рассказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы Роман Власов на мероприятии ко Дню физкультурника.

"Проект Знание.Спорт — это важная инициатива. Государственная политика нашей страны сегодня направлена на то, чтобы ее жители были здоровы и успешны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ЗОЖ и регулярные занятия спортом необходимо сделать модными. Именно на это направлен проект Общества "Знание". Он поможет молодым людям сделать осознанный выбор в пользу активной жизненной позиции и даст каждому из них формулу успеха, где интеллект и физическая культура дополняют друг друга", — отметил лектор Общества "Знание" Роман Власов.

Говоря о новом сезоне проекта Знание.Спорт олимпийский чемпион отметил, что его участниками станут школьники, студенты колледжей и техникумов. Учителям и преподавателям физической культуры предлагается создать в образовательном учреждении свой спортивный клуб. Уже сегодня его можно зарегистрировать, а с нового учебного года проводить занятия.

Кураторам клубов не нужно готовиться ко встречам самостоятельно. Общество "Знание" создало сценарии лекций, интерактивные презентации и викторины — они и станут основой всех мероприятий. Темы выступлений посвящены физиологии спорта, спортивным профессиям, здоровым привычкам и распорядку дня, Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" и многому другому. Все они призваны не просто рассказывать о вредных привычках, а формировать у подрастающего поколения внутреннюю мотивацию через просвещение и создание привлекательного образа заботы о здоровье.

По итогам проведенных занятий на сайте проекта будет формироваться рейтинг, в соответствии с которым определятся победители. Первые промежуточные итоги станут известны 30 сентября. Для 10 самых активных спортивных клубов будут организованы встречи с известными спортсменами. Итоговый рейтинг подведут 20 ноября. Топ-50 спортивных клубов поощрят комплектом спортивного инвентаря. Кроме того, кураторы клубов, занявших с 1 по 10 место, получат дополнительные призы от партнеров.
Дополнительным стимулом для преподавателей станет просветительский курс на платформе Знание.Академия, который поможет учителям в управлении школьным спортивным клубом. Доступ к курсу откроется осенью.

Напомним, что в прошлом году инициатива Российского общества "Знание", посвященная физической культуре, охватила по всей стране почти 20 тысяч школьников и студентов колледжей. Всего заявки на участие в проекте подали более 2 тысяч школ и СПО и более 3 тысяч педагогов.

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