БК "Самара" подписал защитника Сергея Зоткина

Защитник Сергей Зоткин подписал контракт с БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.
Форвард. Родился 9 сентября 2003 года. Рост 192 см.
Воспитанник новосибирской ДЮСШ "Исток". С 2019 по 2023 гг. Сергей выступал за юношескую и основную команды "Новосибирска", в 2023–2026 гг. — за "Пари Нижний Новгород".
Серебряный призер Кубка России (2024, 2025, 2026). Участник просмотрового сбора национальной сборной России (2023).
В сезоне-2025/2026 в составе "Пари НН" принял участие в 35 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,5 очка и делал 1,8 передачи.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!