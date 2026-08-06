БК "Самара" подписал защитника Сергея Зоткина

Защитник Сергей Зоткин подписал контракт с БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.

Форвард. Родился 9 сентября 2003 года. Рост 192 см.

Воспитанник новосибирской ДЮСШ "Исток". С 2019 по 2023 гг. Сергей выступал за юношескую и основную команды "Новосибирска", в 2023–2026 гг. — за "Пари Нижний Новгород".

Серебряный призер Кубка России (2024, 2025, 2026). Участник просмотрового сбора национальной сборной России (2023).

В сезоне-2025/2026 в составе "Пари НН" принял участие в 35 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,5 очка и делал 1,8 передачи.