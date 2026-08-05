Форвард Данила Чикарев подписал новое соглашение с БК "Самара" и проведет еще один сезон в составе "Самары".

Даниле нет еще и 25, но он — настоящий символ "Самары": воспитанник нашего клуба, он прошел здесь все ступени подготовки. Начав заниматься баскетболом в 6 лет, Чикарев был лидером детских и юношеских команд "Самары", бил рекорды в молодежке, дебютировал в главной команде еще в декабре 2018 года и вместе с ней в сезоне-2022/2023 шагнул в Единую Лигу ВТБ.

В сезоне-2025/2026 Данила был важным игроком ротации "Самары", приняв участие в 29 матчах Единой Лиги ВТБ (6 матчей он начинал в "старте"), в которых в среднем набирал 3 очка и делал 3,1 подбора.