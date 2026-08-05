16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара" подписала контракт с Артёмом Коряковским Форвард сборной России Александр Петенев продолжит карьеру в БК "Самара" Форвард Данила Чикарев подписал новое соглашение с БК "Самара" Защитник Артем Пивцайкин покидает БК "Самара" БК "Самара" заключил новый контракт с форвардом Дмитрием Чебуркиным

Баскетбол Спорт

Форвард Данила Чикарев подписал новое соглашение с БК "Самара"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форвард Данила Чикарев подписал новое соглашение с БК "Самара" и проведет еще один сезон в составе "Самары".

Даниле нет еще и 25, но он — настоящий символ "Самары": воспитанник нашего клуба, он прошел здесь все ступени подготовки. Начав заниматься баскетболом в 6 лет, Чикарев был лидером детских и юношеских команд "Самары", бил рекорды в молодежке, дебютировал в главной команде еще в декабре 2018 года и вместе с ней в сезоне-2022/2023 шагнул в Единую Лигу ВТБ.

В сезоне-2025/2026 Данила был важным игроком ротации "Самары", приняв участие в 29 матчах Единой Лиги ВТБ (6 матчей он начинал в "старте"), в которых в среднем набирал 3 очка и делал 3,1 подбора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6