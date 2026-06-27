Команда Самарской области стала чемпионом турнира ПФО по баскетболу 3х3

В Перми сегодня состоялись решающие матчи Суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 - общественного проекта ПФО, реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента Игоря Комарова.

Чемпионками Суперфинала среди девушек стали спортсменки Самарской области. В финале они обыграли команду Пермского края со счетом - 12:10, сообщает региональный минспорт.