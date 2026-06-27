Команда Самарской области стала чемпионом турнира ПФО по баскетболу 3х3

В Перми сегодня состоялись решающие матчи Суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 - общественного проекта ПФО, реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента Игоря Комарова.
Чемпионками Суперфинала среди девушек стали спортсменки Самарской области. В финале они обыграли команду Пермского края со счетом - 12:10, сообщает региональный минспорт.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!