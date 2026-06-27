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Команда Самарской области стала чемпионом турнира ПФО по баскетболу 3х3 Баскетбол 3×3: Самара в игре Защитник Никита Михайловский покидает БК "Самара" БК "Самара" примет участие в Единой лиге ВТБ сезона 2026/2027 Александр Кузнецов и Никита Косяков покидают БК "Самара"

Баскетбол Спорт

Команда Самарской области стала чемпионом турнира ПФО по баскетболу 3х3

ПЕРМЬ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Перми сегодня состоялись решающие матчи Суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 - общественного проекта ПФО, реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента Игоря Комарова.

Чемпионками Суперфинала среди девушек стали спортсменки Самарской области. В финале они обыграли команду Пермского края со счетом - 12:10, сообщает региональный минспорт. 

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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