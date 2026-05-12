Баскетболисты "Тольяттиазота" в третий раз стали чемпионами Тольятти

Баскетбольная команда "Тольяттиазота" в третий раз подряд подтвердила статус сильнейшей в Тольятти, завоевав титул чемпиона по итогам завершившегося сезона. В финальном матче, который назвали "химическим дерби", сотрудники Компании обыграли принципиального соперника — сборную "КуйбышевАзота" — со счетом 93:57.

Чемпионат города стартовал в ноябре 2025 года и собрал 11 команд. На групповом этапе ТОАЗ громко заявил о себе, показав стопроцентный результат: 20 матчей — 20 побед. Доминирование продолжилось и в плей-офф: четвертьфинальная и полуфинальная серии сборная "Тольяттиазота" выиграла со счетом 2:0, а финальная точка была поставлена в решающем матче. В среднем за игру баскетбольный клуб "Тольяттиазот" набирал по 116,3 очка.

Успехи баскетболистов Компании выходят далеко за пределы города. Ранее сборная "Тольяттиазота" стала бронзовым призером чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Финальный этап соревнований прошел в Саранске, где спортсмены ТОАЗа достойно представили предприятие и Самарскую область на межрегиональной арене.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"В "Тольяттиазоте" серьезное внимание уделяют всем направлениям спорта, которые популярны у сотрудников Компании. Баскетбол на предприятии любят исторически — собрано три полноценных корпоративных состава, и все игроки регулярно борются за призы в рамках городского чемпионата. Первая команда традиционно задает высокую планку и находится в лидерах. Две другие, вдохновляясь победами, тоже стремятся к призовым местам. Уверен, что при такой поддержке спорта в ТОАЗе и уровне конкуренции внутри коллектива совсем скоро можно будет наблюдать пьедестал почета, состоящий только из баскетболистов Компании. Поздравляем нашу чемпионскую команду с яркой и заслуженной победой!"