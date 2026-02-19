16+
Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил в "волжском дерби" "Пари НН" — 87:94

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 87:94 проиграла на домашнем паркете "Пари НН".

Фото: БК Самара

Хозяева начали с рывка 5:0, и только после этого последовал точный бросок от Евгения Бабурина — 5:3. Свои первые очки набрал Никита Михайловский, уверенно сыграв на добивании, а затем реализовав штрафной — 8:3. В середине "Пари НН" сократил отставание до одного очка, а за 2:45 до конца игрового отрезка гости и вовсе вышли вперед благодаря дальнему попаданию от Лукича — 17:18. "Трешкой" под сиреной отметился Михаил Кулагин, и "Самара" ушла на двухминутный перерыв — 24:22.

Во второй десятиминутке нижегородцы начали отыгрываться, но к середине четверти самарцы сделали рывок 11:0, после которого Сергей Козин экстренно взял тайм-аут.

Игра возобновляется, и в первой же атаке Ключенков закалачивает "данк" — 37:28. Затем он реализует два штрафных, а экс-баскетболист "Самары" Илья Платонов сокращает отставание до 5 очков. Реакция волжан не заставила себя долго ждать, Походяев бросил "трешку", а Халдеев был эффективен в проходах — 44:34. В концовке самарцы не давали гостям сильно приблизится — 53:42.

Вторую половину увереннее начали подопечные Владислава Коновалова, Шейко попадал из-за дуги, а Михайловский и Чебуркин были точны в проходах — 60:49. У нижегородцев чаще игру на себя начали брать Ключенков и Карпенков. За 4:49 до конца разрыв был в 8 очков. Лукич реализует штрафной, а после Карпенков выдает перфоманс — 9 очков за 5 атак. Последний бросок был за Якушиным — 70:69.

Проходит двухминутный перерыв, и Зоткин реализовывает штрафной на равный счет — 70:70. В следующем выходе Походяев набрал 2+1. Бело-синие начали отрываться, но к середине растеряли преимущество из-за частых ошибок, и гости прибавили, дальние залетали у Бабурина Хоменко и Лукича — 84:91. Шейко попытался реабилитировать свою команду, бросив трехочковый, но этого было мало. Итоговый счет — 87:94.

Самыми результативными у самарцев стал Михайловский (28 очков) и Кулагин (14 очков). У "Пари НН" эффективными были Лукич и Карпенков (по 21 очку), Бабурин (18 очков) и Ключенков (12 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 4 марта на домашнем паркете. Соперником станет "Уралмаш".

