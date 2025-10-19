"Самара" в домашнем матче проиграла МБА-МАИ — 70:78

В субботу, 18 октября, в баскетболисты "Самары" дома сразились с МБА-МАИ из Москвы.

Уже в первые две минуты хозяева начали вести — 7:0, а к середине периода довели преимущество до девяти очков — 14:5. Однако москвичи быстро выровняли ситуацию. В итоге период закончился все же в пользу самарцев — 18:14.

Во втором периоде гости несколько раз сравнивали счет и затем отставали. Десятиминутка опять закончилась с преимуществом волжан — 35:31.

В третьем периоде москвичи сделали рывок в 10 очков и впервые вырвались вперед и держали небольшую разницу в 2-4 очка. Самарцы пытались вернуть преимущество, но так и не сумели.

В четвертом периоде отставание выросло уже до критических 11 очков. В итоге волжанам не удалось приблизиться к москвичам меньше чем на 5-6 очков. Игра закончилась со счетом 70:78.

Следующий матч "Самара" проведет 22 октября с "Бетсити-Пармой" в Перми.