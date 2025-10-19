16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара" в домашнем матче проиграла МБА-МАИ — 70:78 Владислав Коновалов: "Быстрый переход "Зенита" стал ключевым фактором" БК "Самара" проиграл "Зениту" — 64:113 Владислав Коновалов: "Соперник все равно находил свободные атаки" БК "Самара" уступил коллективу Евгения Пашутина — 57:107

Баскетбол Спорт

"Самара" в домашнем матче проиграла МБА-МАИ — 70:78

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 18 октября, в баскетболисты "Самары" дома сразились с МБА-МАИ из Москвы.

Уже в первые две минуты хозяева начали вести — 7:0, а к середине периода довели преимущество до девяти очков — 14:5. Однако москвичи быстро выровняли ситуацию. В итоге период закончился все же в пользу самарцев — 18:14.

Во втором периоде гости несколько раз сравнивали счет и затем отставали. Десятиминутка опять закончилась с преимуществом волжан — 35:31.

В третьем периоде москвичи сделали рывок в 10 очков и впервые вырвались вперед и держали небольшую разницу в 2-4 очка. Самарцы пытались вернуть преимущество, но так и не сумели.

В четвертом периоде отставание выросло уже до критических 11 очков. В итоге волжанам не удалось приблизиться к москвичам меньше чем на 5-6 очков. Игра закончилась со счетом 70:78.

Следующий матч "Самара" проведет 22 октября с "Бетсити-Пармой" в Перми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2