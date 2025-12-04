"Голос донорства": 3 проекта службы крови Самарской области признаны одними из лучших в России

На XVII всероссийском форуме Службы крови прошла церемония подведения итогов и награждения лучших практик по развитию донорства в регионах. Мероприятие собрало более 1200 ведущих экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций из всех регионов страны.
Самарская станция переливания крови стала победителем в номинации "Голос донорства". В течение 2025 года специалисты областной станции переливания крови в рамках проекта "Донор Отечества" развивали культуру донорства в регионе, повышали уровень осведомленности о донорстве для привлечения новых участников в донорское движение, а также мотивировали жителей региона к регулярным донациям крови и ее компонентов.
Кроме того, в течение года по всей стране проходила масштабная акция "Код донора. Защитники Отечества", посвященная 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества. Ее цель заключалась не только в сохранении памяти о донорских подвигах военных лет, но и в продолжении традиций взаимопомощи, что особенно актуально в наше время. Организаторами акции выступили Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест. Акция прошла при поддержке Фонда президентских грантов.
Итоговые мероприятия всероссийской акции прошли в Москве в историческом Музее Победы. В рамках этой церемонии 120 финалистов из 50 регионов России и Республики Беларусь были отмечены за свои достижения.
Проекты Службы крови Самарской области стали победителями сразу в двух номинациях: "На страже жизни" за работу по донорству крови с представителями силовых структур и "Формула сотрудничества" за вклад в развитие корпоративного донорства в рамках тематического Года Защитника Отечества.
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что донорство в России стало не только почетной и благородной миссией, но и важной государственной задачей: "Благодаря слаженной работе учреждений Службы крови, органов власти, некоммерческих организаций и фондов в последние годы наблюдается рост интереса и доверия к донорству. Наши специалисты станции переливания крови — сильная команда профессионалов, которая не только из года в год достигает высоких результатов, но и выполняет важную миссию — спасение жизней тех, кто нуждается в донорских компонентах крови".
