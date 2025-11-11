16+
Здравоохранение Общество

В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области подписано соглашение по внедрению технологий искусственного интеллекта для раннего выявления рака шейки матки, разработанных в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Технологии будут применяться для анализа кольпограмм, полученных с использованием специальных инновационных устройств — кольпоскопов, созданных в СамГМУ. Это позволит увеличить выявляемость рака шейки матки на ранних, наиболее поддающихся лечению стадиях, что является ключевым фактором в снижении смертности от этого заболевания.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения региона направлено на повышение качества и точности диагностики онкологических заболеваний: "Внедрение искусственного интеллекта — это не только технологический прогресс, но и наш вклад в здоровье и будущее каждого жителя Самарской области. Это особенно важно в выявлении онкологических заболеваний, где ранняя диагностика существенно увеличивает шансы на успешное лечение".

По словам ректора СамГМУ, члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ Александра Колсанова, диагностический процесс с использованием нового решения построен по принципу двойного контроля.

"Искусственный интеллект обрабатывает кольпограммы, сделанные на кольпоскопах СамГМУ, и выделяет на них области с потенциальными патологиями, формируя "второе мнение" для врача. При этом финальное слово всегда остается за специалистом. Заключение ИИ не является диагнозом, а представляет собой важную подсказку, которая помогает врачу принять более обоснованное решение в рамках комплексного анализа всей клинической картины", — отметил Александр Колсанов.

В пилотном проекте примут участие шесть медицинских учреждений области. Часть оборудования уже передана в медучреждения. В ближайшее время будет осуществлена дополнительная поставка и установка программы ИИ.

Заместитель генерального директора НМИЦ им. В. А. Алмазова Дмитрий Куропеев: "Мы работали над созданием программы два года, использовали данные трех центров, обработали более 10 тысяч изображений. Проект имеет большие перспективы как в плане масштабирования географии применения, так и в создании клинической классификации, в части прогнозирования развития заболеваний".

В ближайшее время для сотрудников больниц пройдут обучающие мастер-классы. На них специалисты научатся эффективно работать с новой технологией и интерпретировать данные, полученные с помощью ИИ.

