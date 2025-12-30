В больнице № 10 в Куйбышевском районе завершен ремонт терапевтического отделения

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главным врачом Самарской городской больницы № 10 Дмитрием Лисицей ознакомились с работой подразделений.

Напомним, что жители Куйбышевского района обращались к главе региона Вячеславу Федорищеву по вопросу необходимости ремонта. Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета теперь пациенты получают помощь в современных условиях.

По словам Дмитрия Лисицы, отделение терапии рассчитано на 50 коек. Ежегодно в нем оказывают помощь более 2500 пациентам.

"Полностью обновили систему отопления и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения. Создали комфортные условия для пациентов и медицинских работников: обновили палаты, кабинеты для персонала, столовую. Также отремонтировали палату интенсивной терапии на 4 койки, где установили функциональные кровати. В отделении создана навигация для удобства пациентов", — отметил главный врач.

Руководитель ведомства подчеркнул, что улучшение инфраструктуры медицинских подразделений создает благоприятную атмосферу, способствующую как эффективной работе специалистов, так и комфортному пребыванию пациентов. Это важный шаг на пути к повышению качества оказания медицинской помощи жителям региона.

"Мы уделяем большое внимание контролю ремонтных работ в медучреждениях. Всего в этом году в регионе капитально отремонтированы более 150 объектов здравоохранения за счет областного и федерального бюджетов", — подчеркнул Андрей Орлов.

Также врио министра проконтролировал завершение ремонтных работ в поликлиническом отделении на втором и третьем этажах. Ежедневно в поликлинике получают помощь порядка 400 пациентов.

"В поликлинике проводим поэтапные ремонтные работы. В следующем году капитально отремонтируем первый этаж и фасад здания. Совершенствуем инфраструктуру первичного звена здравоохранения благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина", — рассказал руководитель ведомства.