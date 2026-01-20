В Тольятти и Сызрани врачи, переехавшие из других регионов, получили 1 млн рублей

Единовременная специальная выплата врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 г. по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Кроме того, в Тольятти закупили 10 служебных квартир для медработников, в том числе приехавших из других регионов.
"Расширение возможностей для медработников, переезжающих в наш регион, и комплекс мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по обеспечению государственных учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами позволяют привлекать как молодых, так и опытных врачей в наши коллективы, - подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году благодаря решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов".
Так, благодаря новой мере поддержке в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 трудоустроились пять новых специалистов.
Среди них - участковый врач-педиатр Андрей Сокирко. Молодой специалист переехал на работу в Тольятти из Мордовии. "Региональная поддержка - это залог благополучия молодых специалистов. Я рад работать в таком красивом и быстрорастущем городе, в прекрасной атмосфере нового коллектива", - отметил врач.
Врач-эндокринолог со стажем три года Марина Сергеева приехала в Тольятти из Мордовии. В поликлинике №3 она трудоустроилась в консультативный центр эндокринологического отделения. "Миллион рублей поможет мне приобрести автомобиль. Я рада, что устроилась работать в поликлинику №3, под крыло опытных наставников", - рассказала специалист.
Врач по паллиативной медицинской помощи Елена Нарматова работает в отделении выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Она опытный специалист, приехала из Ямало-Ненецкого автономного округа, где работала врачом анестезиологом-реаниматологом.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
