Чекапы и диагностика: когда самарцам стоит проверить здоровье, чтобы вовремя заметить онкологию

Многие жители Самары осознанно подходят к заботе о здоровье и регулярным плановым обследованиям. По данным исследования СберСтрахования, более половины горожан (55%) проходят чекапы систематически. Вместе с тем значительная часть населения пока не внедрила такую привычку: 30% делали комплексные обследования лишь несколько раз в жизни, а 10% ограничились одним медосмотром.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования, рассказал, как регулярный контроль здоровья помогает вовремя выявлять серьёзные заболевания и повышает шансы на эффективное лечение.

Онкология может развиваться в любом возрасте, и ранняя диагностика остаётся самым надёжным способом её обнаружить. Ведь на ранних этапах болезнь может протекать бессимптомно.

Как пройти диспансеризацию в Самаре

Самый доступный способ проверить здоровье — бесплатная диспансеризация по полису ОМС. В возрасте 18-39 лет её надо проходить раз в три года, а после 40 — ежегодно. Сотрудник может взять для этого оплачиваемый выходной.

Записаться на обследование можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или с помощью городских электронных сервисов.

Подготовка к проверке проста: кровь сдаётся натощак, а за 1–2 дня до визита лучше ограничить интенсивные физические нагрузки.

Диспансеризация обычно проходит в два этапа. Сначала пациент заполняет анкету и проходит базовые исследования: анализы крови, ЭКГ, флюорографию, измерение давления, роста и веса. На основе этих данных врач оценивает общее состояние и определяет необходимость дополнительных обследований. Второй этап включает углублённые исследования и консультации узких специалистов, которые подбираются индивидуально, с учётом возраста, пола и результатов первичных тестов.

Системный подход к здоровью — ключ к успешному лечению

Регулярные обследования помогают вовремя обнаружить опасные изменения и начать лечение на ранних стадиях. При выявлении серьёзных проблем со здоровьем — онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний — получить медицинскую помощь можно в государственных клиниках. Кроме того, на этот случай созданы специальные страховые программы. Они покрывают не только стоимость терапии и препаратов, дополнительной консультации специалистов для перепроверки диагноза, но также дают доступ к дополнительной поддержке, например, организации перелёта и проживания в другом городе, если необходимое лечение нельзя пройти дома. Кроме того, на связи постоянно будет куратор, который ответит на все вопросы и поможет получить психологическую поддержку, если она потребуется.

Ответственный подход к профилактике — это не просто забота о здоровье сегодня, но и реальная инвестиция в долгую и активную жизнь.