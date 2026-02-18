Чекапы и диагностика: когда самарцам стоит проверить здоровье, чтобы вовремя заметить онкологию

Многие жители Самары осознанно подходят к заботе о здоровье и регулярным плановым обследованиям. По данным исследования СберСтрахования, более половины горожан (55%) проходят чекапы систематически. Вместе с тем значительная часть населения пока не внедрила такую привычку: 30% делали комплексные обследования лишь несколько раз в жизни, а 10% ограничились одним медосмотром.
Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования, рассказал, как регулярный контроль здоровья помогает вовремя выявлять серьёзные заболевания и повышает шансы на эффективное лечение.
Онкология может развиваться в любом возрасте, и ранняя диагностика остаётся самым надёжным способом её обнаружить. Ведь на ранних этапах болезнь может протекать бессимптомно.
Как пройти диспансеризацию в Самаре
Самый доступный способ проверить здоровье — бесплатная диспансеризация по полису ОМС. В возрасте 18-39 лет её надо проходить раз в три года, а после 40 — ежегодно. Сотрудник может взять для этого оплачиваемый выходной.
Записаться на обследование можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или с помощью городских электронных сервисов.
Подготовка к проверке проста: кровь сдаётся натощак, а за 1–2 дня до визита лучше ограничить интенсивные физические нагрузки.
Диспансеризация обычно проходит в два этапа. Сначала пациент заполняет анкету и проходит базовые исследования: анализы крови, ЭКГ, флюорографию, измерение давления, роста и веса. На основе этих данных врач оценивает общее состояние и определяет необходимость дополнительных обследований. Второй этап включает углублённые исследования и консультации узких специалистов, которые подбираются индивидуально, с учётом возраста, пола и результатов первичных тестов.
Системный подход к здоровью — ключ к успешному лечению
Регулярные обследования помогают вовремя обнаружить опасные изменения и начать лечение на ранних стадиях. При выявлении серьёзных проблем со здоровьем — онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний — получить медицинскую помощь можно в государственных клиниках. Кроме того, на этот случай созданы специальные страховые программы. Они покрывают не только стоимость терапии и препаратов, дополнительной консультации специалистов для перепроверки диагноза, но также дают доступ к дополнительной поддержке, например, организации перелёта и проживания в другом городе, если необходимое лечение нельзя пройти дома. Кроме того, на связи постоянно будет куратор, который ответит на все вопросы и поможет получить психологическую поддержку, если она потребуется.
Ответственный подход к профилактике — это не просто забота о здоровье сегодня, но и реальная инвестиция в долгую и активную жизнь.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас