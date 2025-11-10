Мусорный тариф в Самарской области увеличили до 790 рублей

Тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области проиндекстирован с ноября. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

По его словам, новый мусорный тариф установили в размере 790 рублей 10 копеек за кубометр. Для сравнения, ранее жители платили по 584,35 руб. за кубометр.

Фото: правительство Самарской области

"В Самарской области тариф не менялся с 2019 года. За эти годы значительно выросли цены на топливо, технику, оплата труда, изменились требования к экологии. Искусственное сдерживание тарифа привело к ухудшению ситуации и дальнейшее сдерживание могло бы убить отрасль. Новый региональный оператор — АО "Экология" — с ноября 2025 года начнет работать по новому тарифу 790 рублей 10 копеек за кубический метр. Если, соответственно, разделить увеличение на весь период, то средний годовой рост за 5 лет составит менее 6%, что примерно вдвое ниже официального уровня годовой инфляции. По факту это отложенная корректировка и приведение тарифов в соответствии с реальной экономикой", — сказал министр.

По его словам, жители в платежных квитанциях увидят цифры с учетом нормативов мусорообразования:

"Плата за одного человека в индивидуальных жилых домах составит 128 рублей 33 копейки в месяц. Это на 33 рубля в месяц выше относительно предыдущего тарифа. Плата с одного квадратного метра в многоквартирных домах составит 5 рублей 99 копеек. Это плюс 1 рубль 56 копеек относительно прошлого тарифа".

Министр добавил, что повышение тарифа — "жизненно важная инвестиция в общество и в порядок":

"Новый тариф позволит нам увеличить долю фактически перерабатываемых отходов. Так, в частности, принято решение о закрытии с 1 января 2026 года известного нам полигона "Преображенка", который исчерпал свой ресурс. По экспертной оценке, закрытие полигона обойдется примерно в 8 рублей с человека. Фактически это инвестиция в безопасность".

Заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов добавил, что новый мусорный тариф начнет действовать с ноября. Расчету по нему будут производить до октября 2026 года, когда наступит следующий период тарифного регулирования.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил закрепить тариф минимум на год. Также он поручил рассмотреть возможность установления расценок на более долгосрочный период — например, на три года.