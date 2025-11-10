Повышение тарифа на вывоз ТКО будет минимальным

В понедельник, 10 ноября, на оперативном совещании правительстве Самарской области, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подробно обсудили работу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе вопросы ценообразования и ценорегулирования, новый тариф, а также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.

"В ноябре ровно год, как в Самарской области сменился регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. За прошедший период мы столкнулись с рядом серьезных проблем. Мы понимали, что такие сложности неизбежны, но смена регоператора была вынужденной мерой, чтобы полностью перестроить работу и сделать отрасль прозрачной. Мы тесно работаем с федеральным центром, обновляем инфраструктуру по областной госпрограмме", — сказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, в 2024 году по поручению губернатора Самарской области, на основании многочисленных обращений граждан была произведена замена регионального оператора. В этом качестве выступила вновь образованная государственная компания "Экология".

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов выступил с докладом по реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и оценки эффективности регионального оператора АО "Экология". Так, в регионе продолжается совершенствование системы обращения с ТКО. Устроена 691 новая контейнерная площадка из 876 запланированных (почти 79%). Закуплено 11067 современных мусоросборников из 11697 (более 94%). Отремонтировано 620 из 917 существующих площадок (почти 68%). Работа полностью будет завершена до конца года. По словам Артема Ефимова, будет усилен контроль со стороны администраций внутригородских районов за содержанием и обслуживанием контейнерных площадок. Также ведется работа по автоматизации контроля и увеличением штрафов за нарушения.

С ноября 2025 г. регоператор начнет работать по новому тарифу — 790,10 руб/м³.

"Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО — создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством. Тарифы на вывоз мусора в Самарской области не менялись с 2019 года. Искусственное сдерживание тарифа привело к ухудшению ситуации в отрасли, — подчеркнул Артем Ефимов. — Новый тариф позволит нам увеличить долю фактически перерабатываемых отходов".

В ходе совещания было отмечено, что анализ динамики цен за последние пять лет показывает, что среднегодовое увеличение не превышает 6%, что практически в два раза ниже официального уровня инфляции в стране. Изменение тарифов для жителей Самарской области составит: плата на одного человека в ИЖС — 128 рублей 33 копейки в месяц (предыдущий тариф составлял 94,96 рубля) — с квадратного же метра в МКД — 5 рублей 99 копеек (предыдущий тариф составлял 4,43 рубля). В сравнении с другими регионами страны, плата за вывоз ТКО в Самарской области остается в пределах средних значений. Это позволяет говорить о сдерживании роста финансовой нагрузки на население.

Новый тариф прошел тщательную экономическую экспертизу. Губернатор подчеркнул, средства от новых тарифов будут направлены на обновление парка мусоровозной техники, закупку современных контейнеров для сбора отходов, внедрение экологически безопасных технологий переработки. "Мы не будем повышать тариф выше, чем тот минимальный норматив, который необходим для нашей работы и возможности обновляться", — сказал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев поручил довести до жителей Самарской области информацию о возможности отдельным категориям населения получить льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг через министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Очень пристальное внимание обратим на незащищенные категории населения, те, которые нуждаются в отдельной заботе. Здесь ставлю задачу подготовить дополнительную программу по тем или иным льготам в кратчайшие сроки", — отметил руководитель области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу усилить взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными образованиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава региона также отметил, что в перспективе Самарская область может перейти на систему трехлетнего планирования тарифов в сфере обращения с ТКО. Это обеспечит предсказуемость условий как для населения, так и для бизнеса.