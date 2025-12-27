Вячеслав Федорищев: в 2026 г. в Самарской области отремонтируем не менее 350 км дорог

В пятницу, 26 декабря в ходе подведения итогов 2025 г. губернатор Вячеслав Федорищев представил комплексный план по развитию социальной инфраструктуры региона. Предусмотрена модернизация системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта.

"В 2026 году в регионе введем в эксплуатацию две поликлиники — в Кинеле на 700 посещений в смену и в Подстепках Ставропольского района на 144 посещения в смену. Также откроем 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов, завершим строительство вертолетной площадки при больнице им. Середавина. Начнем реконструкцию трех объектов здравоохранения — в поселке Варламово Сызранского района, в Камышле, в Советском районе Самары. В рамках модернизации также проведем капитальный ремонт 38 объектов медицинских организаций, приобретем 20 автомобилей скорой помощи и четыре аппарата МРТ", — отметил глава региона.

На 2026 г. также запланирована установка 90 новых спортивных площадок, создание модульного спортивного сооружения и капитальный ремонт нескольких спортивных объектов. Продолжится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти и стартует строительство баскетбольного спортивного комплекса в Самаре.

В следующем году в Самаре откроют дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также завершится строительство школы в Сызрани на 1500 мест. В Тольятти появится три новых детских сада и две школы. В Самаре будет введена в эксплуатацию новая школа в ЖК "Сокол" на 200 мест. Начнется строительство двух детсадов и семи школ в различных муниципалитетах Самарской области.

Говоря о культурных объектах, глава региона выделил несколько ключевых моментов: "На базе учреждений культуры откроем не менее 10 новых культурных пространств: шесть креативных мини-кластеров, две детские филармонии, две модельные библиотеки. Капитально отремонтируем не менее 10 учреждений культуры. Продолжим строительство нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием и реконструкцию здания "СамАрта".

Также Вячеслав Федорищев обозначил планами по развитию транспортной инфраструктуры: "Начнем строительство третьего этапа мостового перехода "Фрунзенский", а также реконструкцию Обхода Самары. Отремонтируем не менее 350 км автомобильных дорог, закупим 31 односекционный трамвай, 31 троллейбус и 137 автобусов".

В планах на 2026 г. благоустройство более 200 общественных и дворовых территорий и реализация четырех проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Предусмотрена модернизация инфраструктуры ЖКХ.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что программа социально-экономического развития Самарской области в 2026 г. будет дополняться средствами из федерального бюджета. Также он отметил, что в регионе будет усилена работа по капитальному строительству.