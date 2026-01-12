16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области Вячеслав Федорищев: "Необходимо усиливать нашу работу" С Днем работника прокуратуры поздравил сотрудников и ветеранов губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым Вячеслав Федорищев в День памяти участников СВО, погибших в Макеевке: "Вечная память павшим. Победа будет за нами"

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 12 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 304-й годовщины образования прокуратуры России. Мероприятие прошло в прокуратуре Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В собрании приняли участие: прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители различных ведомств и работники прокуратуры Самарской области.

Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

"Все это время ваше ведомство стоит на страже законности, правопорядка, интересов граждан. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает традиции своих предшественников", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Почетной грамоты губернатора Самарской области удостоены прокурор Самарского района г. Самары Артур Агаларов и старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Мария Варламова.

Благодарность губернатора Самарской области получили: заместитель прокурора Сергиевского района Самарской области Антон Кудряшов, заместитель прокурора Автозаводского района г. Тольятти Самарской области Валерий Прытков, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Самарской области Екатерина Смирнова.

"Осуществление надзора со стороны органов прокуратуры в значительной степени способствует достижению национальных целей развития России, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил Вячеслав Федорищев. — В текущем году ключевым приоритетом остается соблюдение прав участников специальной военной операции и их семей. Осуществляя их правовую поддержку, поддержку родных и близких наших героев, вы способствуете приближению нашей победы. Кроме того, в числе приоритетных для Самарской области вопросов остаются вопросы надзора за исполнением законодательства в сфере строительства, ЖКХ, энергетики. Решение задач по наведению порядка в этой сфере требует объединения усилий правоохранительных органов, региональной власти, общественности. Все рычаги для того, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, у нас есть".

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов органов прокуратуры. "Вы отдаете много сил воспитанию и профессиональной подготовке своих молодых коллег, повышению уровня правовой культуры жителей нашего региона. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции, присущее вам чувство справедливости и высочайшей ответственности служат ориентиром для молодежи и надежной опорой в деятельности прокуратуры", — сказал Вячеслав Федорищев.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что выполнению поставленных перед органами прокуратуры задач во многом способствует налаженное взаимодействие с региональными органами власти, судебными, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами.

"Прокурорская служба — это ежедневный кропотливый труд по обеспечению верховенства Закона. Служба, которая требует от нас максимальной мобилизации сил и решительных действий по выполнению задач, поставленных президентом страны и генеральным прокурором", — подчеркнул Сергей Берижицкий.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1