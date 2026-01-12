Губернатор Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области

В понедельник, 12 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 304-й годовщины образования прокуратуры России. Мероприятие прошло в прокуратуре Самарской области.

В собрании приняли участие: прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители различных ведомств и работники прокуратуры Самарской области.

Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

"Все это время ваше ведомство стоит на страже законности, правопорядка, интересов граждан. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает традиции своих предшественников", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Почетной грамоты губернатора Самарской области удостоены прокурор Самарского района г. Самары Артур Агаларов и старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Мария Варламова.

Благодарность губернатора Самарской области получили: заместитель прокурора Сергиевского района Самарской области Антон Кудряшов, заместитель прокурора Автозаводского района г. Тольятти Самарской области Валерий Прытков, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Самарской области Екатерина Смирнова.

"Осуществление надзора со стороны органов прокуратуры в значительной степени способствует достижению национальных целей развития России, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил Вячеслав Федорищев. — В текущем году ключевым приоритетом остается соблюдение прав участников специальной военной операции и их семей. Осуществляя их правовую поддержку, поддержку родных и близких наших героев, вы способствуете приближению нашей победы. Кроме того, в числе приоритетных для Самарской области вопросов остаются вопросы надзора за исполнением законодательства в сфере строительства, ЖКХ, энергетики. Решение задач по наведению порядка в этой сфере требует объединения усилий правоохранительных органов, региональной власти, общественности. Все рычаги для того, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, у нас есть".

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов органов прокуратуры. "Вы отдаете много сил воспитанию и профессиональной подготовке своих молодых коллег, повышению уровня правовой культуры жителей нашего региона. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции, присущее вам чувство справедливости и высочайшей ответственности служат ориентиром для молодежи и надежной опорой в деятельности прокуратуры", — сказал Вячеслав Федорищев.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что выполнению поставленных перед органами прокуратуры задач во многом способствует налаженное взаимодействие с региональными органами власти, судебными, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами.

"Прокурорская служба — это ежедневный кропотливый труд по обеспечению верховенства Закона. Служба, которая требует от нас максимальной мобилизации сил и решительных действий по выполнению задач, поставленных президентом страны и генеральным прокурором", — подчеркнул Сергей Берижицкий.