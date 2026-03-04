Самарский таксист фиктивно прописал у себя 20 человек

В Самаре предстанет перед судом собственник квартиры, задержанный полицейскими за незаконные действия в сфере миграции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На ранее не судимого местного 36-летнего жителя завели уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту жительства в жилом помещении в РФ". Мужчина, подрабатывающий таксистом, зарегистрировал в своей квартире на пр. Кирова свыше 20 человек. В полиции он пояснил, что услуги оказывал бесплатно.

В ближайшее время подозреваемого ожидает суд.