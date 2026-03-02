Жителю Самары дали 8 лет за убийство соседа

В Самаре вынесли приговор 30-летнему мужчине, убившему соседа, сообщает прокуратура региона.

В сентябре 2025 г. между соседями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд Октябрьского района назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В пользу сестры потерпевшего суд взыскал с виновника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.