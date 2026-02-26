В Самаре возбудили дело на отца, задолжавшего дочери 400 тыс. руб. алиментов

В Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за уклонения от уплаты алиментов пятилетней дочери, сообщает ГУФССП по Самарской области.

После расставания с бывшей супругой мужчина решил не платить алименты. Зная об обязанности содержать своего ребенка и возбужденном в отношении него исполнительном производстве, самарец всячески скрывался от ответственности. Накопленный им долг перед ребенком составил 400 тыс. рублей.

За уклонение от родительских обязательств сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей". Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ, отбыв которые он не только ни преступил к выплате алиментов, но и стал избегать встречи с судебными приставами.

В результате розыскных мероприятий алиментщик был установлен и доставлен в отделение судебных приставов Кировского района Самары, где в отношении него было заведено уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Теперь, если родитель не погасит задолженность до передачи дела в суд, его может ждать уголовное наказание вплоть до лишения свободы.