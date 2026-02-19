В Шенталинском районе пьяный селянин угнал авто уснувшего приятеля

В Шенталинском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в угоне автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

10 февраля текущего года полицейские узнали, что по сельским поселениям на обслуживаемой ими территории, управляя чужим автомобилем, ездит пьяный местный житель. Правоохранители связались по телефону с 68-летним собственником предположительно похищенной машины. Мужчина подтвердил, что авто нет на месте парковки и обратился за помощью в ее розыске.

Угонщика обнаружили в течение часа и остановили автомобиль на трассе. Ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и угон безработный 34-летний задержанный, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пояснил, что во время застолья, когда его приятель уснул, воспользовался ключами, которые находились на панели управления автомобиля, и решил покататься.

Медицинское освидетельствование показало, что угонщик пьян. В отделе полиции местного жителя проверили и установили, что в июле 2023 года за грубое нарушение ПДД приговором суда его лишили автоправ на 3 года.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Подозреваемый дал дознавателю подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль сотрудники полиции вернули законному владельцу.