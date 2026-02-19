МЧС: в Самарской области за два дня сразу три человека отравились угарным газом

С начала 2026 года в регионе произошло 13 случаев отравления угарным газом, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. В результате происшествий пострадали 29 человек, включая 19 детей. Два последних инцидента произошли в прошедшие двое суток.

Так, 16 февраля стало известно об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Отрадном. Пострадали 54-летняя женщина и 15-летний подросток. После медицинского осмотра их направили на амбулаторное лечение.

Второй случай, по словам спасателей, произошел 17 февраля в Советском районе Самары. В квартире от отравления угарным газом пострадала 45-летняя женщина. Ее госпитализировали.

"В обоих случаях наиболее вероятной причиной происшествий стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования", — отмечается в сообщении ГУ МЧС по региону.