Тольяттинка умудрялась покупать и продавать наркотики, лежа в больнице

Автозаводский районный суд г. Тольятти вынес приговор 47-летней местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина лежала в стационаре больницы и при этом умудрилась купить партию наркотика и договориться о сбыте. Однако завершить "сделку" она не смогла, так как была задержана прямо в больничной палате. У подозреваемой изъяли более 8 г запрещенного вещества.

Тольяттинка признала вину. С учетом имеющихся у нее тяжелых хронических заболеваний суд назначил женщине шесть с половиной лет в колонии общего режима.