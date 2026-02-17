Тольяттинка умудрялась покупать и продавать наркотики, лежа в больнице

Автозаводский районный суд г. Тольятти вынес приговор 47-летней местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Женщина лежала в стационаре больницы и при этом умудрилась купить партию наркотика и договориться о сбыте. Однако завершить "сделку" она не смогла, так как была задержана прямо в больничной палате. У подозреваемой изъяли более 8 г запрещенного вещества.
Тольяттинка признала вину. С учетом имеющихся у нее тяжелых хронических заболеваний суд назначил женщине шесть с половиной лет в колонии общего режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.