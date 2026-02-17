Производитель из Самарской области осваивает рынки России и стран СНГ

Компания Mosaic Coffee, начинавшая с небольшого цеха по обжарке кофе для самарских ресторанов, сегодня вышла на рынки регионов России и ближнего зарубежья. Продукция самарского бренда представлена на маркетплейсах и поставляется партнерам по всей стране и в СНГ.
Ежемесячный объем переработки на производстве достиг 2,5 тонн кофейных зерен. Успешному росту бизнеса способствует системная поддержка государства. Предприниматели обращались за консультациями в региональный центр "Мой бизнес" и участвовали в обучающих мероприятиях Дома предпринимателя.
Помимо оптовых продаж, компания развивает собственную сеть кофеен — на данный момент в Самаре работают 19 точек в разных районах города, включая набережную, торговые и бизнес-центры.
Как отметил шеф-бариста компании Виктор Ухов, ключевая ставка делается на качество и уникальность продукта: "Линейка кофе у нас динамичная, около 15-20 сортов. Мы стараемся выбирать только те, которые нравятся нам и нашим гостям. В ассортименте можно увидеть кофе со всего мира — Центральная и Южная Америка, Африка, Азия. Планы по развитию у нас большие".
Помимо обжарки и продажи кофе, компания развивает образовательное направление (обучение бариста, мастер-классы). Еще одно направление работы компании — чайное производство. В ближайшем будущем — выход в новые города и развитие франчайзинга.
Руководство компании обращалось за информационно-консультационной поддержкой регионального центра "Мой бизнес", становились участниками образовательных мероприятий, которые на регулярной основе проводятся в Доме предпринимателя по самым разным направлениям бизнес-деятельности.
Благодаря реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса.
"В Самарской области меры поддержки охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы. Это и льготные займы для тех, кто только планирует создавать свое дело, и поручительства для действующих представителей бизнес-сообщества. Регулярно проходят образовательные программы, есть услуги по маркетинговому продвижению, помощь при выходе на экспорт и многое другое", — перечислил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
