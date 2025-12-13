МСП в Самарской области демонстрирует рост

Количество малых и средних предприятий в Самарской области за январь–октябрь 2025 года увеличилось на 3% и достигло почти 137,5 тыс. компаний. Появилось почти 20 тыс. новых бизнесов. Число самозанятых возросло на 28% и превысило 343 тыс. человек. Занятость в секторе увеличилась на 8% и достигла отметки в 700 тыс. человек. Почти половина всех работающих в экономике региона заняты именно в сфере МСП. Таким образом малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и основой социальной стабильности региона.

С 2025 г. поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Фокус сместился с количественного роста — увеличения числа предпринимателей и занятых — на качественное развитие бизнеса. Какие меры поддержки предусмотрены для предпринимателей, рассказали в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Одним их самых доступных финансовых инструментов является субсидия на открытие бизнеса через социальный контракт — до 350 тысяч рублей. Для этого достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту регистрации.

Отраслевые субсидии предоставляются профильными министерствами. Они направлены на поддержку высокотехнологичных и производственных компаний, IT-специалистов, участников СВО, сельского хозяйства, образовательных организаций и туристической сферы.

Льготные микрозаймы помогут получить через Гарантийный фонд Самарской области. Для более крупных предприятий есть специальные финансовые программы Фонда развития промышленности региона. Также в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, которое помогает предпринимателям на всех этапах реализации инвестиционных проектов — от поиска финансирования до сопровождения в реализации.

Федеральные институты развития — Корпорация МСП, ВЭБ.РФ и МСП Банк — предоставляют финансирование и гарантии кредитов, включая крупные "зонтичные" поручительства до 1 млрд рублей, что существенно облегчает доступ к кредитным ресурсам.

Все меры доступны на единой цифровой платформе поддержки предпринимательства — МСП.РФ. Там можно найти государственные услуги, бизнес-сервисы, программы обучения и актуальную статистику, которые помогут эффективно развивать свое дело.

Поддержка местных производителей

Производственным компаниям в регионе предоставляется господдержка на всех уровнях — со стороны регионального Минпромторга, Фонда развития промышленности и центров "Мой бизнес". Так, в 2024–2025 гг. промышленные МСП уже привлекли 5,3 млрд руб. поддержки.

Благодаря субсидиям можно вернуть до 30% затрат на новое оборудование — максимум 20 млн руб., если предприниматель вложит не менее 70% собственных средств. Есть поддержка для экспортноориентированных производств. Плюс субсидии на энергоэффективность — до 25% на энергосберегающие технологии, до 15 млн руб., возмещение части затрат на подключение к сетям, модернизацию и даже проценты по кредитам на расширение мощностей.

Помогает и льготное финансирование — ГФРП дает займы на импортозамещение, инновации и экспорт под низкий процент. Для малого бизнеса — микрозаймы через ГФСО. Федеральные программы добавляют кредиты и поручительства Корпорации МСП до 1 млрд руб. и прямые кредиты от МСП Банка. А инвестиционные налоговые вычеты по нацпроекту "Производительность труда" помогут с модернизацией.

Центры "Мой бизнес" — главный помощник. Здесь бесплатно проконсультируют, помогут подать заявки на субсидии и гранты, составят дорожную карту для конкретного производства, обеспечат: сопровождение в реестры Минпромторга для доступа к программам, поиск финансирования, обучение инновациям, экспорт, сертификацию и маркировку продукции.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева создан Фонд поддержки технологического предпринимательства — он работает в связке с научно-образовательным центром "Российские технологии" и технопарком "Жигулевская долина". Получается бесшовная поддержка на всех уровнях готовности технологий (TRL): от идеи до рынка. В технопарке — полный спектр: консалтинг, технологии, акселерация, образование. Он выступает координатором федеральных программ — оператором Фонда "Сколково".

Выстроена инфраструктурная поддержка МСП в Самарской области, включающая в себя особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти" и промышленные парки ("Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и "Тольятти"), предоставляющие предприятиям необходимую инфраструктуру, налоговые льготы и возможности снижения производственных затрат. Комплекс льгот и преференций ОЭЗ и технопарков позволяет компаниям экономить до 30% капитальных затрат на строительство, а также существенно сокращать его сроки.

Индустрия креатива

На базе регионального центра "Мой бизнес" действует Центр креативных индустрий, оказывающий помощь в коммерциализации идей, проведении маркетинговых исследований и бизнес-моделировании. Предприниматели имеют доступ к финансовой поддержке через гранты до 500 тыс. руб., льготные кредиты и гарантийные программы. На 2026 год объем грантовой предусмотрен в объеме 15 млн руб., что позволит поддержать более 30 проектов с высоким потенциалом развития.

Для популяризации креативных индустрий реализуется медиапроект "Есть на карте", посвященный местным брендовым продуктам, радиопроект "Бизнес на связи" и специализированная рубрика в соцсетях "Дайджест для креативных индустрий".

Отдельное внимание уделено интенсивному развитию ключевых направлений: мода, кино, гастрономия и архитектура. Уже зарекомендовавшие себя фестиваль "ВолгаФест", ежегодный апрельский форум "Неделя креативного бизнеса" и гастрофестиваль "Волжские сезоны" получают дальнейшее масштабирование.

В регионе активно развивается киносъемочный кластер. Создан "Центр развития кинопроизводства Самарской области", реализуются крупные проекты по съемке фильмов и сериалов, что не только способствует притоку инвестиций свыше 200 млн руб., но и вовлекает широкий круг местных специалистов, артистов и студентов профильных вузов, создавая дополнительный экономический и социальный эффект. В 2025 г. в регионе проходили съемки девяти проектов.

Короткометражки "Гиря" и "Буек", художественно-документальные сериалы "Новости" и "В Хогвартс я не попал", фильмы "Над уровнем неба" и "Прости", комедийный сериал для ТНТ "Пора на завод", сериал "Капитанская дочка" и "Крот Баюн".

В числе ярких событий модной индустрии — успешное участие делегаций самарских дизайнеров в Неделе моды в Москве, где из тысячи проектов было отобрано около 300, в которые вошли работы 5 самарских дизайнеров. А также отраслевые мероприятия: недели моды в Ульяновске, "Неделя креативного бизнеса", фестиваль "Территория моды", организуемый минпромторгом, и выставка "Дом Самарских брендов" на форуме "Мой Бизнес63".

Бизнес — дело семейное

Еще одно направление по поддержке предпринимательства — семейный бизнес. Это не просто работа, а дело всей семьи, которое передается из поколения в поколение. Семейные предприятия вносятся в специальный реестр — своего рода пропуск к различным мерам поддержки, таким как государственные льготы и финансовая помощь.

Поддержка включает проведение специализированных секций на форумах, программу "Мама-предприниматель" и конкурс "Бизнес-успех" с номинацией "Семейный бизнес".

Особое внимание уделяется поддержке многодетных предпринимателей, например, программа микрозаймов ГФСО.

В помощь участникам СВО

В 2025 г. запущена региональная программа "СВОе дело. Самарская область, которая направлена на всестороннюю поддержку будущих предпринимателей — участников СВО и их семей в создании и развитии собственного бизнеса.

Участники программы прошли несколько этапов обучения: сначала состоялись вводные мотивирующие встречи, затем были проведены четыре тренинга по генерации и оформлению бизнес-идеи и практический семинедельный курс по ведению бизнеса. После завершения обучения каждому участнику будет разработана индивидуальная программа развития бизнес-проекта на год, а также предоставлена поддержка наставников и консультации специалистов центра.

В следующем году для участников программы запланирован конкурс грантов. В бюджет 2026 г. уже включено 30 млн руб. на эти цели. Победители смогут получить гранты от 100 до 500 тыс. руб. для реализации своих бизнес-инициатив. Кроме того, обладатели сертификата смогут получить микрозайм в ГСФО по льготной ставке 3%.

Второй поток обучения в рамках программы "СВОе Дело. Самарская область" планируется запустить в следующем году.

Мой бизнес — реальный помощник

Сеть центров "Мой бизнес" — надежный партнер и помощник на пути к успеху. Центры предоставляет широкий спектр услуг, включая бесплатные консультации по любым вопросам — от регистрации компании и лицензирования до поиска финансирования и налогового учета. Специалисты помогут правильно оформить документы и направить к нужным программам поддержки.

Центр сопровождает предпринимателей при подаче заявок на гранты, субсидии и льготные кредиты. Это могут быть средства на запуск, развитие или обновление производства, маркетинг, цифровизацию и многое другое. Важно, что здесь помогают составить заявку и бизнес-план, увеличивая шансы на получение финансирования.

"Мой бизнес" предлагает образовательные программы, тренинги и семинары с участием экспертов и успешных предпринимателей. Каждый сможет повысить компетенции в управлении, маркетинге, финансах и новых технологиях.

Для инновационных и производственных компаний доступна помощь в сертификации продукции и выходе на внешние рынки, включая сопровождение экспортных проектов. Центр также поддерживает самозанятых и социальное предпринимательство, помогая адаптироваться к современным условиям и расширять возможности.

"Мой бизнес" работает в тесном взаимодействии с региональными и федеральными институтами развития, такими как Корпорация МСП, ВЭБ.РФ, МСП Банк, что открывает дополнительные финансовые инструменты и консультации для предпринимателей.

С 2026 г. в региональном центре "Мой бизнес" будут оказываться услуги по маркировке товаров, такие как: регистрация в системе "Честный ЗНАК"; заключение необходимых обязательных договоров; формирование карточек товаров; получение и хранение кодов маркировки; выбор и печать этикеток с кодами маркировки.

Все услуги центра доступны не только в офисах в Самаре и Тольятти, но и онлайн через портал mybiz63.ru и горячую линию, что делает поддержку доступной в любое время.