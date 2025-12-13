16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МСП в Самарской области демонстрирует рост Более 150 млн рублей льготного финансирования получил бизнес Самарской области через сервис МСП.РФ Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие Выручка участников программы "Платформа роста" из Самарской области составила почти 350 млн рублей О креативе и бизнесе: как прошел второй день форума "Мой бизнес-63"

Государство и Бизнес Экономическая политика

МСП в Самарской области демонстрирует рост

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Количество малых и средних предприятий в Самарской области за январь–октябрь 2025 года увеличилось на 3% и достигло почти 137,5 тыс. компаний. Появилось почти 20 тыс. новых бизнесов. Число самозанятых возросло на 28% и превысило 343 тыс. человек. Занятость в секторе увеличилась на 8% и достигла отметки в 700 тыс. человек. Почти половина всех работающих в экономике региона заняты именно в сфере МСП. Таким образом малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и основой социальной стабильности региона.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

С 2025 г. поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Фокус сместился с количественного роста — увеличения числа предпринимателей и занятых — на качественное развитие бизнеса. Какие меры поддержки предусмотрены для предпринимателей, рассказали в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Одним их самых доступных финансовых инструментов является субсидия на открытие бизнеса через социальный контракт — до 350 тысяч рублей. Для этого достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту регистрации.

Отраслевые субсидии предоставляются профильными министерствами. Они направлены на поддержку высокотехнологичных и производственных компаний, IT-специалистов, участников СВО, сельского хозяйства, образовательных организаций и туристической сферы. 

Льготные микрозаймы помогут получить через Гарантийный фонд Самарской области. Для более крупных предприятий есть специальные финансовые программы Фонда развития промышленности региона. Также в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, которое помогает предпринимателям на всех этапах реализации инвестиционных проектов — от поиска финансирования до сопровождения в реализации.

Федеральные институты развития — Корпорация МСП, ВЭБ.РФ и МСП Банк — предоставляют финансирование и гарантии кредитов, включая крупные "зонтичные" поручительства до 1 млрд рублей, что существенно облегчает доступ к кредитным ресурсам.

Все меры доступны на единой цифровой платформе поддержки предпринимательства — МСП.РФ. Там можно найти государственные услуги, бизнес-сервисы, программы обучения и актуальную статистику, которые помогут эффективно развивать свое дело.

Поддержка местных производителей

Производственным компаниям в регионе предоставляется господдержка на всех уровнях — со стороны регионального Минпромторга, Фонда развития промышленности и центров "Мой бизнес". Так, в 2024–2025 гг. промышленные МСП уже привлекли 5,3 млрд руб. поддержки.

Благодаря субсидиям можно вернуть до 30% затрат на новое оборудование — максимум 20 млн руб., если предприниматель вложит не менее 70% собственных средств. Есть поддержка для экспортноориентированных производств. Плюс субсидии на энергоэффективность — до 25% на энергосберегающие технологии, до 15 млн руб., возмещение части затрат на подключение к сетям, модернизацию и даже проценты по кредитам на расширение мощностей.

Помогает и льготное финансирование — ГФРП дает займы на импортозамещение, инновации и экспорт под низкий процент. Для малого бизнеса — микрозаймы через ГФСО. Федеральные программы добавляют кредиты и поручительства Корпорации МСП до 1 млрд руб. и прямые кредиты от МСП Банка. А инвестиционные налоговые вычеты по нацпроекту "Производительность труда" помогут с модернизацией.

Центры "Мой бизнес" — главный помощник. Здесь бесплатно проконсультируют, помогут подать заявки на субсидии и гранты, составят дорожную карту для конкретного производства, обеспечат: сопровождение в реестры Минпромторга для доступа к программам, поиск финансирования, обучение инновациям, экспорт, сертификацию и маркировку продукции.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева создан Фонд поддержки технологического предпринимательства — он работает в связке с научно-образовательным центром "Российские технологии" и технопарком "Жигулевская долина". Получается бесшовная поддержка на всех уровнях готовности технологий (TRL): от идеи до рынка. В технопарке — полный спектр: консалтинг, технологии, акселерация, образование. Он выступает координатором федеральных программ — оператором Фонда "Сколково".

Выстроена инфраструктурная поддержка МСП в Самарской области, включающая в себя особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти" и промышленные парки ("Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и "Тольятти"), предоставляющие предприятиям необходимую инфраструктуру, налоговые льготы и возможности снижения производственных затрат. Комплекс льгот и преференций ОЭЗ и технопарков позволяет компаниям экономить до 30% капитальных затрат на строительство, а также существенно сокращать его сроки.

Индустрия креатива

На базе регионального центра "Мой бизнес" действует Центр креативных индустрий, оказывающий помощь в коммерциализации идей, проведении маркетинговых исследований и бизнес-моделировании. Предприниматели имеют доступ к финансовой поддержке через гранты до 500 тыс. руб., льготные кредиты и гарантийные программы. На 2026 год объем грантовой предусмотрен в объеме 15 млн руб., что позволит поддержать более 30 проектов с высоким потенциалом развития.

Для популяризации креативных индустрий реализуется медиапроект "Есть на карте", посвященный местным брендовым продуктам, радиопроект "Бизнес на связи" и специализированная рубрика в соцсетях "Дайджест для креативных индустрий".

Отдельное внимание уделено интенсивному развитию ключевых направлений: мода, кино, гастрономия и архитектура. Уже зарекомендовавшие себя фестиваль "ВолгаФест", ежегодный апрельский форум "Неделя креативного бизнеса" и гастрофестиваль "Волжские сезоны" получают дальнейшее масштабирование. 

В регионе активно развивается киносъемочный кластер. Создан "Центр развития кинопроизводства Самарской области", реализуются крупные проекты по съемке фильмов и сериалов, что не только способствует притоку инвестиций свыше 200 млн руб., но и вовлекает широкий круг местных специалистов, артистов и студентов профильных вузов, создавая дополнительный экономический и социальный эффект. В 2025 г. в регионе проходили съемки девяти проектов.

Короткометражки "Гиря" и "Буек", художественно-документальные сериалы "Новости" и "В Хогвартс я не попал", фильмы "Над уровнем неба" и "Прости", комедийный сериал для ТНТ "Пора на завод", сериал "Капитанская дочка" и "Крот Баюн".

В числе ярких событий модной индустрии — успешное участие делегаций самарских дизайнеров в Неделе моды в Москве, где из тысячи проектов было отобрано около 300, в которые вошли работы 5 самарских дизайнеров. А также отраслевые мероприятия: недели моды в Ульяновске, "Неделя креативного бизнеса", фестиваль "Территория моды", организуемый минпромторгом, и выставка "Дом Самарских брендов" на форуме "Мой Бизнес63".

Бизнес — дело семейное

Еще одно направление по поддержке предпринимательства — семейный бизнес. Это не просто работа, а дело всей семьи, которое передается из поколения в поколение. Семейные предприятия вносятся в специальный реестр — своего рода пропуск к различным мерам поддержки, таким как государственные льготы и финансовая помощь. 

Поддержка включает проведение специализированных секций на форумах, программу "Мама-предприниматель" и конкурс "Бизнес-успех" с номинацией "Семейный бизнес".

Особое внимание уделяется поддержке многодетных предпринимателей, например, программа микрозаймов ГФСО. 

В помощь участникам СВО

В 2025 г. запущена региональная программа "СВОе дело. Самарская область, которая направлена на всестороннюю поддержку будущих предпринимателей — участников СВО и их семей в создании и развитии собственного бизнеса.

Участники программы прошли несколько этапов обучения: сначала состоялись вводные мотивирующие встречи, затем были проведены четыре тренинга по генерации и оформлению бизнес-идеи и практический семинедельный курс по ведению бизнеса. После завершения обучения каждому участнику будет разработана индивидуальная программа развития бизнес-проекта на год, а также предоставлена поддержка наставников и консультации специалистов центра.

В следующем году для участников программы запланирован конкурс грантов. В бюджет 2026 г. уже включено 30 млн руб. на эти цели. Победители смогут получить гранты от 100 до 500 тыс. руб. для реализации своих бизнес-инициатив. Кроме того, обладатели сертификата смогут получить микрозайм в ГСФО по льготной ставке 3%.

Второй поток обучения в рамках программы "СВОе Дело. Самарская область" планируется запустить в следующем году.

Мой бизнес — реальный помощник

Сеть центров "Мой бизнес" — надежный партнер и помощник на пути к успеху. Центры предоставляет широкий спектр услуг, включая бесплатные консультации по любым вопросам — от регистрации компании и лицензирования до поиска финансирования и налогового учета. Специалисты помогут правильно оформить документы и направить к нужным программам поддержки.

Центр сопровождает предпринимателей при подаче заявок на гранты, субсидии и льготные кредиты. Это могут быть средства на запуск, развитие или обновление производства, маркетинг, цифровизацию и многое другое. Важно, что здесь помогают составить заявку и бизнес-план, увеличивая шансы на получение финансирования.

"Мой бизнес" предлагает образовательные программы, тренинги и семинары с участием экспертов и успешных предпринимателей. Каждый сможет повысить компетенции в управлении, маркетинге, финансах и новых технологиях.

Для инновационных и производственных компаний доступна помощь в сертификации продукции и выходе на внешние рынки, включая сопровождение экспортных проектов. Центр также поддерживает самозанятых и социальное предпринимательство, помогая адаптироваться к современным условиям и расширять возможности.

"Мой бизнес" работает в тесном взаимодействии с региональными и федеральными институтами развития, такими как Корпорация МСП, ВЭБ.РФ, МСП Банк, что открывает дополнительные финансовые инструменты и консультации для предпринимателей.

С 2026 г. в региональном центре "Мой бизнес" будут оказываться услуги по маркировке товаров, такие как: регистрация в системе "Честный ЗНАК"; заключение необходимых обязательных договоров; формирование карточек товаров; получение и хранение кодов маркировки; выбор и печать этикеток с кодами маркировки. 

Все услуги центра доступны не только в офисах в Самаре и Тольятти, но и онлайн через портал mybiz63.ru и горячую линию, что делает поддержку доступной в любое время.

Минэкономразвития РФ анонсировало ключевые направления поддержки бизнеса в 2026 году: увеличение объемов льготного кредитования, развитие производственной инфраструктуры и оказание комплекса услуг через центры "Мой бизнес".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил сохранение и адаптацию финансовых инструментов поддержки МСП, включая высокотехнологичные и производственные компании, а также начинающих предпринимателей, включая участников СВО. 
Объем льготного кредитования увеличится до 200 млрд руб., из которых 150 млрд пойдут на инвестиции, а 50 млрд — на покрытие операционных расходов. Общий объем бюджетных средств, выделяемых на поддержку МСП, вырос более чем на 20%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4