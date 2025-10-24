16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Прокуратура отсудила трансформаторную подстанцию у "ССК"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры, истребовав у АО "Самарская сетевая компания" муниципальное имущество. Речь идет об объектах электроснабжения села Исаклы.

Рассмотрение дела заняло всего несколько месяцев. Прокуратура подала иск в июне, потребовав передать администрации села комплектную трансформаторную подстанцию, расположенную в районе ул. Братьев Лагода. Суд его удовлетворил полностью.

У "ССК" будет возможность обжаловать решение суда. Однако за каждый день неисполнения решения суда (после его вступления в силу) компании будут начислять по 50 тыс. рублей, а также арендную плату.

Также сейчас в арбитраже рассматривают иск прокуратуры против "ССК" о возвращении администрации Самары линий электропередач, кабельных линий, электросетевых комплексов, зданий и сооружений, переданных организации в аренду в 1997 году. Почитайте подробности.

За последний год региональные власти не раз поднимали вопрос о законности передачи инфраструктурных объектов частникам. Поступала критика и из федерального центра. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался передачей в аренду городских электрических и газовых сетей за "смешные деньги".

Что касается конкретно "ССК", то в ноябре 2024 г. правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму компании. Как пояснял первый вице-губернатор Михаил Смирнов, решение было принято по представлению прокуратуры, которая выявила факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов, что финансировалось за счет тарифа. Речь шла о сумме в 5 млрд рублей.

АО "ССК" было создано в 2005 году. Компания, по данным ее сайта, владеет и управляет объектами элекросетевого хозяйства в 27 муниципальных районах и шести городах области. Баланс АО оценивается в 47,8 млрд руб., выручка за 2023 г. составила 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,45 млрд рублей. Структура собственности компании не раскрывается — в аудиторском заключении за 2022 г. указывается, что акционерами "ССК" являются физические лица, у которых в собственности не более 25% акций. Однако считается, что компания подконтрольна бизнесмену Владимиру Аветисяну.

