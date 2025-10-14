16+
Сергей Рязанов: "Главная задача генплана — сбалансировать стратегию и качество жизни"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
В Самаре продолжается работа над новым генеральным планом города. По мнению председателя городской думы Сергея Рязанова, документ должен отражать не только видение будущего Самары, но и реальные механизмы его достижения — от развития метро и общественного транспорта до формирования комфортной городской среды в каждом районе:

Фото: гордума Самары

"Сегодня полномочия по разработке генерального плана города в рамках градостроительной реформы переданы на региональный уровень. Генеральный план — это, в первую очередь, стратегический документ, который определяет вектор развития города на десятилетия вперед. Он задаёт общую философию развития города — каким мы хотим видеть Самару в будущем: комфортной, экологичной и удобной для жизни. В нем есть всё: и стратегическая ценность, и практическая реализация. Поэтому идеальный генплан — это всегда совокупность долгосрочной стратегии и понятной дорожной карты.

Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда плотность застройки опережает возможности транспортных магистралей, сетей водоснабжения, электроснабжения и социальных объектов. Современный подход — это создание комплексной городской среды, где учитывается все: от потребности в социальной инфраструктуре и зеленых зонах до транспортной доступности и инженерной подготовки. Задача — находить баланс. Каждый житель должен иметь гарантии, что его район станет комфортным и полноценным местом для жизни.

Городская дума остается именно тем институтом, который наиболее тесно связан с жителями, знает их потребности и проблемы. Кроме того, местные нормативные акты в сфере благоустройства должны формировать максимально четкий и понятный запрос от города. Обращения, инициативы, замечания граждан, проведение публичных слушаний — это основа позиции по всем ключевым градостроительным решениям, затрагивающим Самару.

Стоит добавить, что генплан должен быть "живым" документом. Это означает, что он должен быть привязан к бюджетному процессу и предлагать реалистичные сценарии и этапы их реализации.

В отношении транспортной инфраструктуры метрополитен, безусловно, является важной составляющей для связи густонаселенных районов. При этом в территориальном развитии всегда предусматривается сбалансированный подход. Внимание уделяется не только зонам вокруг метро, но и другим территориям города, обеспечивая их равномерное развитие с созданием современной инфраструктуры.

Приоритетом всегда было и будет качество городской среды для человека — это основа. С градостроительной точки зрения — это создание комфортного пространства. С транспортной — развитие общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры. С социальной — гарантированная доступность школ, поликлиник, парков. И здесь каждый элемент работает на главную цель: повышение уровня и комфорта жизни в нашем городе".

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

