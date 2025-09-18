16+
Кузьмину отказали в высотной застройке территории у ТРК "Вива Лэнд"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области отказало ООО "Рубин" Владимира Кузьмина в предоставлении разрешения на многоэтажную (высотную) жилую застройка (высотная застройка) в столице региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Фото: ООО "АРХиВ"

"Рубин" владеет торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд". В расположенном радом квартале (в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова) компания планировала возвести вторую очередь ТРК, но в 2024 г. изменила концепцию на жилищное строительство.

Территория уже освобождена от ветхих двухэтажных домов. Однако в центре площадки находится здание администрации Кировского района.

Проект застройки, а точнее — архитектурные эскизы, жителям Самары представили в августе. Вдоль проспекта Кирова, улиц Свободы и Каховской "Рубин" планирует построить 11-ти секционный жилой дом переменной этажности. Самые высокие секции — в 24 этажа — будут со стороны "Вива Лэнда". Между ними построят еще один 24-этажный дом.

ООО "АРХиВ"

Во время общественных обсуждений поступили и негативные, и позитивные отзывы. Сторонники проекта отмечали необходимость развития территории, противники — отсутствие данных об организации социальной инфраструктуры и парковочных мест, повышение нагрузки на дороги.

В итоге минград оказался на стороне вторых.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", — указано в приказе министерства.

