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Строительство Строительство и недвижимость

"Рубину" дадут площадки под новое здание администрации Кировского района и ТЦ

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Рубин" получит в аренду без проведения торгов несколько земельных участков под строительство нового здания администрации Кировского района и второй очереди ТРК "Вива Лэнд". Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области размещено на сайте областного правительства.

Желтым выделен участок под новое здание районной администрации Желтым выделен участок под новое здание районной администрации
Фото: pkk.rosreestr.ru

Административное здание планируется разместить на ул. Победы — Севастопольской на участке площадью 3,35 тыс. кв. метров. Еще три участка общей площадью более 5,5 тыс. кв. м на пр. Кирова компания получит под вторую очередь ТРК.

Напомним, ООО "Рубин" реализует проект реновации квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и пр. Кирова. Он входит в число масштабных инвестпроектов на уровне региона.

Ранее руководитель проектов "Рубина" Дмитрий Ртищев сообщал о том, что для расширения площади ТРК нынешнее здание администрации Кировского района пойдет под снос.

В постановлении губернатора указан кадастровый номер участка под новое здание администрации - он находится рядом с ЦСЦ "Грация".

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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