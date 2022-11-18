"Рубину" дадут площадки под новое здание администрации Кировского района и ТЦ

ООО "Рубин" получит в аренду без проведения торгов несколько земельных участков под строительство нового здания администрации Кировского района и второй очереди ТРК "Вива Лэнд". Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области размещено на сайте областного правительства.
Административное здание планируется разместить на ул. Победы — Севастопольской на участке площадью 3,35 тыс. кв. метров. Еще три участка общей площадью более 5,5 тыс. кв. м на пр. Кирова компания получит под вторую очередь ТРК.
Напомним, ООО "Рубин" реализует проект реновации квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и пр. Кирова. Он входит в число масштабных инвестпроектов на уровне региона.
Ранее руководитель проектов "Рубина" Дмитрий Ртищев сообщал о том, что для расширения площади ТРК нынешнее здание администрации Кировского района пойдет под снос.
В постановлении губернатора указан кадастровый номер участка под новое здание администрации - он находится рядом с ЦСЦ "Грация".
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!