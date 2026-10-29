Жилой комплекс "Комфорт" у парка Гагарина введён в эксплуатацию

Застройщик ООО Фирма "Трест 12" получил разрешение на ввод от Министерства строительства Самарской области. Документ размещён на сайте застройщика.
"Мы стартовали летом 2023 года и старались держать темпы, шаг за шагом шли к результату — и вот он, этот момент настал. ЖК "Комфорт" введён в эксплуатацию, — отмечает Антон Сергеевич Лысенков, директор ООО Фирма "Трест 12".
По статистике наш.дом.рф на октябрь 2026 года продан 81% квартир — это значит, что свободные планировки ещё остались. В ЖК представлены варианты от компактных квартир до просторных трёхкомнатных. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. В холлах — бесключевой доступ, зоны консьержей, колясочные, лапомойки. Для семей с детьми — площадка с игровыми и спортивными зонами. Для автомобилистов — 6-этажный паркинг.
Отдел продаж ЖК "Комфорт": ул. Врубеля, 17, 8 (846) 990-51-90.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.