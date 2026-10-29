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Жилой комплекс "Комфорт" у парка Гагарина введён в эксплуатацию

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Застройщик ООО Фирма "Трест 12" получил разрешение на ввод от Министерства строительства Самарской области. Документ размещён на сайте застройщика.

Фото: предоставлено ООО Фирма "Трест 12"

"Мы стартовали летом 2023 года и старались держать темпы, шаг за шагом шли к результату — и вот он, этот момент настал. ЖК "Комфорт" введён в эксплуатацию, — отмечает Антон Сергеевич Лысенков, директор ООО Фирма "Трест 12".

По статистике наш.дом.рф на октябрь 2026 года продан 81% квартир — это значит, что свободные планировки ещё остались. В ЖК представлены варианты от компактных квартир до просторных трёхкомнатных. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. В холлах — бесключевой доступ, зоны консьержей, колясочные, лапомойки. Для семей с детьми — площадка с игровыми и спортивными зонами. Для автомобилистов — 6-этажный паркинг.

Отдел продаж ЖК "Комфорт": ул. Врубеля, 17, 8 (846) 990-51-90.

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